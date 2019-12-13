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Гончарук о э-кабинете застройщика: коррупция должна исчезнуть из строительства

Гончарук о э-кабинете застройщика: коррупция должна исчезнуть из строительства

Киев  •  УНН

 • 15530 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. С помощью новой услуги "электронный кабинет застройщика" коррупция со временем должна совсем исчезнуть как явление из сферы строительства. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время пресс-брифинга по презентации электронного кабинета застройщика, передает корреспондент УНН.

"Наша команда, по поручению Президента, делает все для того, чтобы максимально быстро в Украине исчезло такое явление, как коррупция", - отметил премьер.

С его слов, в данном контексте IT-решения - это один из серьезных инструментов для этого, что позволяет более качественно работать с данными, минимизировать контакт людей с чиновниками и тому подобное.

"Чем быстрее мы переведем государство в смартфон, тем меньше станет коррупции на среднем и низовом уровне, тем более качественные будут даны в государстве, тем качественнее мы сможем предоставлять сервисы. Строительство - это традиционно одна из самых коррумпированных сфер - все эти 5 долларов за метр, это все очень хорошо известно, поэтому борьба с коррупцией в сфере строительства является едва ли не главной задачей. И именно поэтому, собственно, сегодня презентация этого продукта, первый очень серьезный шаг для борьбы с коррупцией, является очень важным. Мы начинаем с только части этого рынка с большой, с СС1 - это наименее рискованные объекты, но доля которых весьма существенна - не более 80% всех заявок, которые поступают к государству, касаются не рисковых объектов, то есть СС1", - пояснил он.

Гончарук отметил, что это почувствует большое количество людей, а также выразил надежду, что этот продукт будет протестирован в ближайшее время.

"А пока первый шаг - презентация электронного кабинета застройщика - главный месседж заключается здесь в том, что коррупции скоро станет значительно меньше, а через определенный период времени она должна совсем исчезнуть по строительству как явление. Уже в следующем году о коррупции в строительстве мы должны забыть как о явлении, не дав коррупционеру остаться в системе с одной точки зрения, и усовершенствовав процессы таким образом, чтобы в коррупционера не было ни одного шанса требовать что-то незаконное от застройщика", - добавил он.

Напомним, ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о первой государственной услуге без участия чиновника.

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