Уряд працюватиме у штатному режимі, поки Зеленський не ухвалить рішення - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Уряд України продовжує працювати у штатному режимі до того моменту, поки Президент Володимир Зеленський не ухвалить рішення про те, хто має залишитись в команді. Про це заявив Прем’єр міністр України Олексій Гончарук, виступаючи у парламенті України, передає кореспондент УНН.
"Уряд України продовжує працювати у штатному режимі до того моменту, поки Президент не прийме рішення, хто у великій команді може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від нашої політичної сили", - сказав Прем’єр.
Після його виступу голова ВРУ Дмитро Разумков заявив, що "на моє ім’я заяви (про звільнення Гончарука – ред.) немає".
Нагадаємо, 17 січня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.
Президент України Володимир Зеленський отримав подане Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо.
Як повідомляв УНН, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".
Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.
Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".