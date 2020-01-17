Правительство будет работать в штатном режиме, пока Зеленский не примет решение - Гончарук

"Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока Президент не примет решение, кто в большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от нашей политической силы", - сказал Премьер.

После его выступления председатель ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что "на мое имя заявления (об отставке Гончарука - ред.) нет".

Напомним, 17 января Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский получил представленное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно.

Как сообщал УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которого должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что Премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук более полсуток спустя после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".