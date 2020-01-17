Правительство будет работать в штатном режиме, пока Зеленский не примет решение - Гончарук

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 34588 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 76703 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 121933 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 114329 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 65532 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 73181 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187123 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150529 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158650 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138643 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
0м/с
55%
Популярные новости

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 8160 просмотра

Нужно знать, как будет выглядеть прекращение огня: Рютте о проблеме с размещением миротворцев

15 апреля, 18:08 • 5556 просмотра

В оккупированном Крыму росгвардия усилила патрулирование из-за страха перед партизанами – АТЕШ

15 апреля, 18:18 • 5210 просмотра

Лидер Ирана заявил, что переговоры с США идут хорошо, но могут зайти в никуда

15 апреля, 18:34 • 3720 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 9382 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 121938 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 114332 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 88593 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 100476 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 130472 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Одесса

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 8334 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11886 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14523 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17328 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19240 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

Старлинк

Правительство будет работать в штатном режиме, пока Зеленский не примет решение - Гончарук

Киев • УНН

 • 13670 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока Президент Владимир Зеленский не примет решение о том, кто должен остаться в команде. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая в парламенте Украины, передает корреспондент УНН.

Правительство будет работать в штатном режиме, пока Зеленский не примет решение - Гончарук

"Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока Президент не примет решение, кто в большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от нашей политической силы", - сказал Премьер.

После его выступления председатель ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что "на мое имя заявления (об отставке Гончарука - ред.) нет".

Напомним, 17 января Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский получил представленное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно.

Как сообщал УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которого должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что Премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук более полсуток спустя после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.49
Bitcoin
$83,894.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,283.95
Ethereum
$1,597.35