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Гончарук после ВР пришел на совещание по строительству: рассказал о целях

Киев • УНН

 • 19634 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В сфере строительной отрасли должны быть реализованы три цели, а именно детенизация бизнеса в сфере добычи стройматериалов, трудоустройства, а также очистки отраслевых органов от коррумпированных чиновников. Об этом во время совещания по вопросам развития строительной отрасли рассказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

Гончарук после ВР пришел на совещание по строительству: рассказал о целях

"Первое, мы ожидаем, что бизнес выйдет из тени, легально начнут добываться строительные материалы, ведь сейчас они часто добываются нелегально - с этим мы будем бороться. Фокус у нас - лесное хозяйство, но в ближайшее время, мы уже готовим необходимые материалы вместе с правоохранительными органами, изучаем, что там происходит, с добычей песка, например", - сообщил Гончарук.

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Премьер отметил, что вторая цель - это трудоустройство в отрасли "по-белому", ведь, пока, не все компании так делают.

"Третье, мы хотели бы, чтобы вы перестали быть заложниками коррумпированных органов, прежде всего ГАСИ. У нас так кадровые изменения, есть новый руководитель, пока исполняющий обязанности, есть конкурс, есть определенные новации. Это те цели, которые мы перед собой поставили", - резюмировал Гончарук.

Напомним, 17 января Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский получил представленное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно.

После этого Премьер съездил в Офиса Президента, а позже - выступил в Верховной Раде, где пообещал работать в "штатном режиме" до решения Президента по поводу своего заявления.

Позже появилась информация от ОПУ, что Зеленский требует от правоохранителей за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи Премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей НБУ. Примечательно, что в пресс-службе ОПУ при этом так и не вспомнили о заявлении об отставке Премьера.

Как сообщал УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которого должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что Премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук более полсуток спустя после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".

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