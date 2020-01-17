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Гончарук відвідав ОП та приїде до парламенту

Київ • УНН

 • 10272 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук перебуває в Офісі Президента України, після того, як заявив, що подав заяву про відставку. Про це в кулуарах парламенту заявив голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

Гончарук відвідав ОП та приїде до парламенту

“Так”, — сказав Арахамія відповідаючи на питання чи зараз Прем’єр з Президентом на нараді.

Водночас він додав, що Гончарук прибуде до парламенту. Також Арахамія сказа журналістам: “Я вам обіцяю, що постараюсь вмовити його щоб він вийшов і все сам вам пояснив”.

Нагадаємо, 17 січня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.

Президент України Володимир Зеленський отримав подане Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо.

Як повідомляв УНН, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".

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