Гончарук не исключает ликвидации ГАСИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) могут ликвидировать в том виде, в котором она сейчас есть. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли, передает УНН.
"Схематозов", в частности в Государственной архитектурно-строительной инспекции, не будет. Это моя принципиальная позиция. Если нужно будет, то ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она есть сейчас. Украине нужна современная конкурентная строительная отрасль как один из драйверов экономики. 2020-й - год инициированной правительством программы "Большого строительства", - написал Гончарук.
Однако стоит отметить, что ранее, во время самого совещания, Гончарук сказал следующее: "Мы сейчас посоветовались (на совещании также присутствовали вице-премьер Михаил Федоров, новая руководительница ГАСИ Елена Костенко и министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет - ред.), вообще я думаю, что примем решение о ликвидации ГАСИ в том виде, в котором она есть - точно. По поводу того, каким образом должны предоставляться эти услуги, мы, я думаю, в ближайшее время договоримся все вместе".
Ранее УНН писал, что, по словам Гончарука, в сфере строительной отрасли должны быть реализованы три цели, а именно детенизация бизнеса в сфере добычи стройматериалов, трудоустройства, а также очистки отраслевых органов от коррумпированных чиновников.