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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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Вчені назвали "безпечну" дозу алкоголю для жінок і чоловіків

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Помірне споживання алкоголю приносить користь організму, зловживання спиртним — непоправної шкоди. Такої думки дійшли німецькі вчені, передає УНН з посиланням на Focus.de

Вчені назвали "безпечну" дозу алкоголю для жінок і чоловіків

Так, вчені, в ході експерименту вивчили звички і стан 599 912 добровольців з 19 країн по всьому світу. Фахівці з’ясували, що найменшою шкоди організму жінки приносить доза в 12 г спирту в день, для чоловіка цей показник дорівнює 24 г.

Повідомляється, що 12 г спирту еквівалентно 0,3 літра пива або келиху вина. Для чоловіків добовий максимум — 24 г або 0,6 л пива.

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“Якщо ж регулярно перевищувати дану норму, то підвищуються ризики, пов’язані з розвитком серцево-судинних захворювань”, — констатували вчені.

Як повідомляв УНН, Україна не ввійшла в рейтинг найбільш питущих країн світу.

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