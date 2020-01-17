Вчені назвали "безпечну" дозу алкоголю для жінок і чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Помірне споживання алкоголю приносить користь організму, зловживання спиртним — непоправної шкоди. Такої думки дійшли німецькі вчені, передає УНН з посиланням на Focus.de
Так, вчені, в ході експерименту вивчили звички і стан 599 912 добровольців з 19 країн по всьому світу. Фахівці з’ясували, що найменшою шкоди організму жінки приносить доза в 12 г спирту в день, для чоловіка цей показник дорівнює 24 г.
Повідомляється, що 12 г спирту еквівалентно 0,3 літра пива або келиху вина. Для чоловіків добовий максимум — 24 г або 0,6 л пива.
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“Якщо ж регулярно перевищувати дану норму, то підвищуються ризики, пов’язані з розвитком серцево-судинних захворювань”, — констатували вчені.
Як повідомляв УНН, Україна не ввійшла в рейтинг найбільш питущих країн світу.