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Ученые назвали "безопасную" дозу алкоголя для женщин и мужчин

Киев • УНН

 • 6373 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Умеренное потребление алкоголя приносит пользу организму, злоупотребление спиртным - непоправимый ущерб. К такому мнению пришли немецкие ученые, передает УНН со ссылкой на Focus.de

Ученые назвали "безопасную" дозу алкоголя для женщин и мужчин

Так, ученые, в ходе эксперимента изучили привычки и состояние 599 912 добровольцев из 19 стран по всему миру. Специалисты выяснили, что наименьшей вред организму женщины приносит доза в 12 г спирта в день, для мужчины этот показатель равен 24 г.

Сообщается, что 12 г спирта эквивалентно 0,3 литра пива или бокалу вина. Для мужчин суточный максимум — 24 г или 0,6 л пива.

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“Если же регулярно превышать данную норму, то повышаются риски, связанные с развитием сердечно-сосудистых заболеваний”, — констатировали ученые.

Как сообщал УНН, Украина не вошла в рейтинг самых пьющих стран мира.

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