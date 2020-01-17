Сформовано рейтинг найвідоміших брендів коньяку в світі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Американські експерти опублікували список найвідоміших брендів коньяку в світі, передає УНН з посиланням на drinksint.com
Hennessy
Hennessy - один з найголовніших коньячних домів Франції, відомий і шанований в кожному куточку світу. Заснований бренд був в 1765 році і вже в 1794 провів першу експортну поставку коньяку в Північну Америку.
Крім своєї класичної гами, що включає усіма відомі Hennessy VS (Very Special), Hennessy VSOP Privilege, Hennessy Richard і Hennessy Paradis, в лінійці продукції Хеннессі можна знайти і особливі коньяки, що випускаються у спеціальних випадках.
Remy Martin
Бренд Remy Martin був заснований в 1695 році і з тих пір активно розвивається, успішно конкуруючи з численними коньячним брендами.
Секрет успіху коньяків дому Remy Martin полягає в тому, що він принципово не випускає напої марки VS, концентруючи зусилля лише на алкоголі найвищої якості.
Тільки в кінці 90-х років компанія вирішила поповнити лінійку доступними коньяками і випустила Remy Martin VS Суперіор.
Martell
Martell - один з найстаріших коньячних домів. Заснований в 1715 році Жаном Мартель (1694-1753), він належить Martell Mumm Perrier-Jouët - дочірньої компанії французької групи виробників вин і міцних алкогольних напоїв, Pernod Ricard.
Ретро-спирти, з яких виробляють коньяки Martell, зберігаються в спеціальних льохах і тільки в бочках з тромсейских дубів. Саме цей спосіб зберігання допоміг добитися дивовижно м'якого смаку напоїв Martell.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: KOKTEBEL поділився рецептами ТОП-5 найпопулярніших коктейлів світу на основі бренді
Courvoisier
Courvoisier - це улюблений і шанований коньяк Наполеона. Гордістю цього коньячного дому є:
- дуже багатий і складний смак напою, який розкривається повільно і поступово;
- благородний колір;
- аромат цитрусових і груші.
Все це зробило Courvoisier одним з популярних і найпродаваніших коньяків в світі.
Pierre Ferrand
Коньяки Pierre Ferrand виробляє "Cognac Ferrand". Компанія, добре відома своєю високоякісною продукцією на світовому ринку, була створена порівняно недавно в результаті партнерської угоди між бізнесменами Олександром Габріелем, Жан-Доменіко Андре і П'єром Ферраном - спадковим виноградарем і виробником коньяку. Сім'я Ферран займалася виготовленням цього благородного напою з початку XVIII століття, і за такий тривалий час в її підвалах накопичилася велика кількість першокласних коньячних спиртів, які не знаходили збуту.
Завдяки підприємницькому таланту Габріеля і Андре, компанії вдалося налагодити продаж коньяку і просунути марку Pierre Ferrand на міжнародному ринку. Згодом, в результаті деяких розбіжностей П'єр Ферран, залишаючись акціонером компанії, відкрив власне підприємство, а керівництвом Cognac Ferrand в даний час займаються Олександр Габріель і Жан-Доменік Андре.
На сьогоднішній день коньячний дім володіє 60 гектарами виноградників в регіоні Grand Champagne, де за допомогою органічних методів обробки вирощуються сорти винограду Уні Блан і Коломбар, з яких і виробляються кращі спирти для коньяків Pierre Ferrand.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Названо ТОП-5 регіонів України, де найбільше вживають коньяк
Нагадаємо, за даними Держстату українці надають перевагу саме українським коньякам. Так, частка продажів нашого коньяку через торговельні мережі становить 66,4%, в той час як імпортованого - вдвічі менше (33,6%).
За даними досліджень MMI (компанія TNS) в 2019 році, в ТОП-5 за знанням брендів коньяку увійшли KOKTEBEL, Шустов, Грінвіч, Жан-Жак, Таврія, а за споживанням - Шустов, KOKTEBEL, Таврія, Ужгородський і Шабо.