Сформовано рейтинг найвідоміших брендів коньяку в світі

Hennessy

Hennessy - один з найголовніших коньячних домів Франції, відомий і шанований в кожному куточку світу. Заснований бренд був в 1765 році і вже в 1794 провів першу експортну поставку коньяку в Північну Америку.

Крім своєї класичної гами, що включає усіма відомі Hennessy VS (Very Special), Hennessy VSOP Privilege, Hennessy Richard і Hennessy Paradis, в лінійці продукції Хеннессі можна знайти і особливі коньяки, що випускаються у спеціальних випадках.

Remy Martin

Бренд Remy Martin був заснований в 1695 році і з тих пір активно розвивається, успішно конкуруючи з численними коньячним брендами.

Секрет успіху коньяків дому Remy Martin полягає в тому, що він принципово не випускає напої марки VS, концентруючи зусилля лише на алкоголі найвищої якості.

Тільки в кінці 90-х років компанія вирішила поповнити лінійку доступними коньяками і випустила Remy Martin VS Суперіор.

Martell

Martell - один з найстаріших коньячних домів. Заснований в 1715 році Жаном Мартель (1694-1753), він належить Martell Mumm Perrier-Jouët - дочірньої компанії французької групи виробників вин і міцних алкогольних напоїв, Pernod Ricard.

Ретро-спирти, з яких виробляють коньяки Martell, зберігаються в спеціальних льохах і тільки в бочках з тромсейских дубів. Саме цей спосіб зберігання допоміг добитися дивовижно м'якого смаку напоїв Martell.

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Courvoisier

Courvoisier - це улюблений і шанований коньяк Наполеона. Гордістю цього коньячного дому є:

- дуже багатий і складний смак напою, який розкривається повільно і поступово;

- благородний колір;

- аромат цитрусових і груші.

Все це зробило Courvoisier одним з популярних і найпродаваніших коньяків в світі.

Pierre Ferrand

Коньяки Pierre Ferrand виробляє "Cognac Ferrand". Компанія, добре відома своєю високоякісною продукцією на світовому ринку, була створена порівняно недавно в результаті партнерської угоди між бізнесменами Олександром Габріелем, Жан-Доменіко Андре і П'єром Ферраном - спадковим виноградарем і виробником коньяку. Сім'я Ферран займалася виготовленням цього благородного напою з початку XVIII століття, і за такий тривалий час в її підвалах накопичилася велика кількість першокласних коньячних спиртів, які не знаходили збуту.

Завдяки підприємницькому таланту Габріеля і Андре, компанії вдалося налагодити продаж коньяку і просунути марку Pierre Ferrand на міжнародному ринку. Згодом, в результаті деяких розбіжностей П'єр Ферран, залишаючись акціонером компанії, відкрив власне підприємство, а керівництвом Cognac Ferrand в даний час займаються Олександр Габріель і Жан-Доменік Андре.

На сьогоднішній день коньячний дім володіє 60 гектарами виноградників в регіоні Grand Champagne, де за допомогою органічних методів обробки вирощуються сорти винограду Уні Блан і Коломбар, з яких і виробляються кращі спирти для коньяків Pierre Ferrand.

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Нагадаємо, за даними Держстату українці надають перевагу саме українським коньякам. Так, частка продажів нашого коньяку через торговельні мережі становить 66,4%, в той час як імпортованого - вдвічі менше (33,6%).

За даними досліджень MMI (компанія TNS) в 2019 році, в ТОП-5 за знанням брендів коньяку увійшли KOKTEBEL, Шустов, Грінвіч, Жан-Жак, Таврія, а за споживанням - Шустов, KOKTEBEL, Таврія, Ужгородський і Шабо.