Названы ТОП-5 регионов Украины, где больше всего употребляют коньяк
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. За год потребление коньяка в Украине выросло на 12,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, за 9 месяцев 2019-го украинцы купили в розницу 1,3 млн дал. коньяка, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 1,15 млн дал.
В течение отчетного периода больше всего коньяка купили жители столицы - 275,9 тыс. дал. На втором месте - жители Днепропетровской области с показателем в 147,2 тыс. дал.
Много коньяка приобрели и жители Одесской области - 121,7 тыс. дал., заняв третье место в списке.
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На четвертом и пятом месте жители Харьковской и Киевской областей, которые за 9 месяцев 2019 года купили 111,4 тыс. дал. и 111,2 тыс. дал. коньяка соответственно.
Данные Госстатистики свидетельствуют также о том, что за год жители столицы увеличили потребление коньяка на 8,1%, жители Днепропетровской области - на 11,2%, Одесской - на 16,3%, Харьковской и Киевской - на 9,8% и 35,8%.
Напомним, писал УНН, украинские коньяки пользуются у отечественных потребителей большей популярностью, чем иностранные. Так, доля продаж нашего коньяка через торговые сети составляет 66,4%, в то время как импортируемого - вдвое меньше (33,6%).