Названо бренд українського коньяку, який витримують у бочках зі сторічного дуба

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Український коньяк KOKTEBEL виготовляється за тим самим класичним рецептом з авторськими секретами вже більше, ніж 140 років. Про це інформує виробник напою ЛГЗ "Прайм", передає УНН.

"Рецепти коньяків KOKTEBEL передаються від покоління до покоління", - наголошують виробники та розкривають три основні секрети успіху напою.

"Перший секрет — у скрупульозному відборі найкращих спиртів. Щоби зберегти легендарний смак, ми використовуємо ретельно відібрані коньячні дистиляти з Грузії — регіону з унікальними і максимально сприятливими умовами для вирощування найкращого винограду.

Другий секрет — в особливому купажуванні. Ми дбайливо підходимо до створення купажів із коньячних спиртів різної витримки. Лише правильно підібрані молоді й витримані спирти та майстерно визначені пропорції дозволяють досягти благородного кольору, витонченого аромату та гармонійного смаку кожного нашого коньяку.

Третій секрет — у дубових діжках. Усі аромати коньяків KOKTEBEL — природний результат витримки виноградних спиртів у бочках зі сторічного дуба. Деревина насичує напій різноманітними екстрактами серед яких ноти горіхів, спецій та шоколаду", - розповіли майстри напою.

Як писав УНН, українські коньяки користуються у вітчизняних споживачів більшою популярністю за іноземні. Так, частка продажу нашого коньяку через торгові мережі становить 66,4%, в той час, як імпортованого — удвічі менше (33,6%). 

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