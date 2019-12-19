Міжнародні виробники vs вітчизняні бренди: якому коньяку надають перевагу українці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Частка продажу коньяку вітчизняного виробництва через українські торгові мережі становить 66,4%, решта 33,6% припадає на імпортний продукт. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Так, за даними Держстатистики, у січні-вересні цього року українці придбали у торгових мережах коньяку на 3 млрд 662 млн грн. Продажі алкоголю українського виробництва становили 2 млрд 431 млн грн, що становить 66,4%.
Загалом, за 9 місяців цього року, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, попит українців на коньяки як вітчизняного, так і закордонного походження, зріс - на 12,8%.
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Про те, що українці віддають перевагу коньяку вітчизняного походження, свідчить аналіз ринку, проведений консалтинговою компанією Pro-Consulting.
За їх даними, частка споживання коньяків вітчизняного виробництва в Україні зростає із року в рік. Співвітчизники надають перевагу продукції українського походження, із недорого цінового сегменту, констатують аналітики.
За даними Pro-Consulting, ще два роки тому коньяк досяг статусу найбільшої категорії на ринку міцного алкоголю України з часткою у 57%.
Сьогодні ринок коньяку в Україні зберігає високий потенціал для зростання, який він продемонстрував в 2018 році, збільшившись в обсязі відразу на 89,7%, свідчить аналіз фахівців компанії.
Як писав УНН, за український коньяк до новорічного столу доведеться заплатити від 130 до 360 грн.