Українці віддають перевагу горілці вітчизняного виробництва

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Частка продажу алкогольних напоїв вітчизняного виробництва через українські торгові мережі складає 75%, ще 25% припадає на імпортний алкоголь. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.

Так, за даними Держстатистики, у січні-вересні цього року українці придбали у торгових мережах алкоголю на 38 млрд 783 млн. грн. Продажі алкоголю українського виробництва склали 29 млрд 27 млн. грн, що становить 74,8%.

Держстатистики також містить дані про продаж алкоголю вітчизняного виробництва у розрізі товарних позиції.

Так, в 2018 році продажі горілки та лікеро-горілчаних виробів українського виробництва через торгові мережі становили 67,9%, імпортного — 32,1%.

Частка продажу вин вітчизняного виробництва становила 57,6%, імпортного — 42,4%; українських коньяків — 77,1%, імпортних — 22,9%; вітчизняних ігристих вин — 69,1%, імпортних — 30,9%.

Як писав УНН, до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні належать такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” , “Глобал Спірітс” (УДК), “ЛВН Лімітед”, ЛГЗ “Прайм” та ТОВ “Атлантіс”.

Нагадаємо, що експерти радять не переплачувати за алкоголь до новорічного столу, говорячи про те, що якісний напій коштує в середньому 90 грн за пляшку.

Менше ж за 90 грн купувати не можна, адже у такому випадку є великий ризик натрапити на фальсифікат.

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