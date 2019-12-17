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Украинцы предпочитают водку отечественного производства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Доля продажи алкогольных напитков отечественного производства через украинские торговые сети составляет 75%, еще 25% приходится на импортный алкоголь. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

Так, по данным Госстатистики, в январе-сентябре этого года украинцы приобрели в торговых сетях алкоголя на 38 млрд 783 млн. грн. Продажи алкоголя украинского производства составили 29 млрд 27 млн. грн, что составляет 74,8%.

Госстатистика также содержит данные о продаже алкоголя отечественного производства в разрезе товарных позиции.

Так, в 2018 году продажи водки и ликеро-водочных изделий украинского производства через торговые сети составляли 67,9%, импортного — 32,1%.

Доля продаж вин отечественного производства составляло 57,6%, импортного — 42,4%; украинских коньяков — 77,1%, импортных — 22,9%; отечественных игристых вин — 69,1%, импортных — 30,9%.

Как писал УНН, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп”, “Глобал Спиритс” (УДК), “ЛВН Лимитед”, ЛВЗ “Прайм” и ООО “Атлантис” .

Напомним, что эксперты советуют не переплачивать алкоголя в новогоднего стола, говоря о том, что качественный напиток стоит в среднем 90 грн за бутылку.

Меньше же 90 грн покупать нельзя, ведь в таком случае есть большой риск попасть на фальсификат.

Украинские Национальные Новости

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