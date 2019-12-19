Международные производители vs отечественные бренды: какой коньяк предпочитают украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Доля продаж коньяка отечественного производства через украинские торговые сети составляет 66,4%, остальные 33,6% приходится на импортный продукт. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
Так, по данным Госстатистики, в январе-сентябре этого года украинцы приобрели в торговых сетях коньяка на 3 млрд 662 млн грн. Продажи алкоголя украинского производства составляли 2 млрд 431 млн грн, что составляет 66,4%.
В общем, за 9 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос украинцев на коньяки как отечественного, так и зарубежного происхождения, вырос - на 12,8%.
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О том, что украинцы предпочитают коньяк отечественного происхождения, свидетельствует анализ рынка, проведенный консалтинговой компанией Pro-Consulting.
По их данным, доля потребления коньяков отечественного производства в Украине растет из года в год. Соотечественники предпочитают продукцию украинского происхождения, с недорого ценового сегмента, констатируют аналитики.
По данным Pro-Consulting, еще два года назад коньяк достиг статуса крупнейшей категории на рынке крепкого алкоголя Украины с долей в 57%.
Сегодня рынок коньяка в Украине сохраняет высокий потенциал для роста, который он продемонстрировал в 2018 году, увеличившись в объеме сразу на 89,7%, свидетельствует анализ специалистов компании.
Как писал УНН, за украинский коньяк к новогоднему столу придется заплатить от 130 до 360 грн.