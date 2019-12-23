Назван бренд украинского коньяка, который выдерживают в бочках из столетнего дуба
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украинский коньяк KOKTEBEL изготавливается по тому же классическому рецепту с авторскими секретами уже более 140 лет. Об этом сообщает производитель напитка ЛВЗ "Прайм", передает УНН.
"Рецепты коньяков KOKTEBEL передаются от поколения к поколению", - отмечают производители и раскрывают три основные секреты успеха напитка.
"Первый секрет - в скрупулезном отборе лучших спиртов. Чтобы сохранить легендарный вкус, мы используем тщательно отобранные коньячные дистилляты из Грузии - региона с уникальными и максимально благоприятными условиями для выращивания лучшего винограда.
Второй секрет - в особом купажировании. Мы бережно подходим к созданию купажей с коньячных спиртов разной выдержки. Только правильно подобранные молодые и выдержанные спирты и искусно определенные пропорции позволяют достичь благородного цвета, утонченного аромата и гармоничного вкуса каждого нашего коньяка.
Третий секрет - в дубовых бочках. Все ароматы коньяков KOKTEBEL - естественный результат выдержки виноградных спиртов в бочках из столетнего дуба. Древесина насыщает напиток разнообразными экстрактами среди которых ноты орехов, специй и шоколада", - рассказали мастера напитка.
Как писал УНН, украинские коньяки пользуются у отечественных потребителей большей популярностью чем иностранные. Так, доля продаж нашего коньяка через торговые сети составляет 66,4%, в то время, как импортируемого - вдвое меньше (33,6%).