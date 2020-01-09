Названо ТОП-5 регіонів України, де найбільше вживають коньяк

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КИЇВ. 9 січня. УНН. За рік споживання коньяку в Україні зросло на 12,8%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, за 9 місяців 2019 року українці купили у роздріб 1,3 млн дал. коньяку, тоді як у 2018 році цей показник становив 1,15 млн дал.

Протягом звітного періоду найбільше коньяку купили жителі столиці - 275,9 тис. дал. На другому місці - жителі Дніпропетровської області із показником у 147,2 тис. дал.

Чимало коньяку придбали жителі Одещини - 121,7 тис. дал., посівши третє місце у списку.

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На четвертому та п'ятому місці жителі Харківської та Київської областей, які за 9 місяців 2019 року купили 111,4 тис. дал. та 111,2 тис. дал. коньяку відповідно.

Дані Держстатистики свідчать також про те, що за рік жителі столиці збільшили споживання коньяку на 8,1%, жителі Дніпропетровщини - на 11,2%, Одещини - на 16,3%, Харківщини та Київщини - на 9,8% та 35,8%.

Нагадаємо, писав УНН, українські коньяки користуються у вітчизняних споживачів більшою популярністю за іноземні. Так, частка продажу нашого коньяку через торгові мережі становить 66,4%, у той час як імпортованого — удвічі менше (33,6%).

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