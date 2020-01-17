Составлен рейтинг самых известных брендов коньяка в мире

Hennessy

Hennessy - один из самых главных коньячных домов Франции, узнаваемый и почитаемый в каждом уголке мира. Основан бренд был в 1765 году и уже в 1794 провел первую экспортную поставку коньяка в Северную Америку.

Помимо своей классической гаммы, включающей всеми известные Hennessy V.S. (Very Special), Hennessy V.S.O.P. Privilege, Hennessy Richard и Hennessy Paradis, в линейке продукции Хеннесси можно найти и особые коньяки, выпускаемые по специальным случаям.

Remy Martin

Бренд Remy Martin был основан в 1695 году и с тех пор активно развивается, успешно конкурируя с многочисленными коньячными брендами.

Секрет успеха коньяков дома Remy Martin заключается в том, что он принципиально не выпускает напитки марки V.S., концентрируя усилия лишь на алкоголе высочайшего качества.

Только в конце 90-х годов компания решила пополнить линейку доступными коньяками и выпустила Remy Martin VS Супериор.

Martell

Martell - один из старейших коньячных домов. Основанный в 1715 году Жаном Мартелем (1694–1753), он принадлежит Martell Mumm Perrier-Jouët — дочерней компании французской группы производителей вин и крепких алкогольных напитков, Pernod Ricard.

Ретро-спирты, из которых производят коньяки Martell, хранятся в специальных погребах и только в бочках из тромсейских дубов. Именно этот способ хранения помог добиться удивительно мягкого вкуса напитков Martell.

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Courvoisier

Courvoisier — это любимый и почитаемый коньяк Наполеона. Гордостью этого коньячного дома является:

- очень богатый и сложный вкус напитка, который раскрывается медленно и постепенно;

- благородный цвет;

- аромат цитрусовых и груши.

Все это сделало Courvoisier одним из популярных и самых покупаемых коньяков в мире.

Pierre Ferrand

Коньяки Pierre Ferrand производит "Cognac Ferrand". Компания, хорошо известная своей высококачественной продукцией на мировом рынке, была создана сравнительно недавно в результате партнерского соглашения между бизнесменами Александром Габриелем, Жан-Домеником Андре и Пьером Ферраном — потомственным виноградарем и производителем коньяка. Семья Ферран занималась изготовлением этого благородного напитка с начала XVIII столетия, и за столь продолжительное время в ее подвалах накопилось большое количество первоклассных коньячных спиртов, которые не находили сбыта.

Благодаря предпринимательскому таланту Габриеля и Андре, компании удалось наладить продажу коньяка и продвинуть марку Pierre Ferrand на международном рынке. Со временем, в результате некоторых разногласий Пьер Ферран, оставаясь акционером компании, открыл собственное предприятие, а руководством Cognac Ferrand в настоящее время занимаются Александр Габриель и Жан-Доменик Андре.

На сегодняшний день коньячный дом владеет 60 гектарами виноградников в регионе Grand Champagne, где с помощью органических методов обработки выращиваются сорта винограда Уни Блан и Коломбар, из которых и производятся лучшие спирты для коньяков Pierre Ferrand.

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Напомним, по данным госстата украинцы отдают предпочтение именно украинским коньякам. Так, доля продаж нашего коньяка через торговые сети составляет 66,4%, в то время как импортируемого - вдвое меньше (33,6%).

По данным исследований MMI (компания TNS) в 2019 году, в ТОП-5 по знаниям брендов коньяка вошли KOKTEBEL, Шустов, Гринвич, Жан-Жак, Таврия, а по потреблению - Шустов, KOKTEBEL, Таврия, Ужгородский и Шабо.