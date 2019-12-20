KOKTEBEL поделился рецептами ТОП-5 самых популярных коктейлей мира на основе бренди
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Бренди — достаточно популярный напиток во всем мире. Но украинцы, в отличие от жителей западных стран, данный вид алкоголя в чистом виде употребляют значительно реже. Ведь в отличие от коньяка, смаковать который лучше без добавок, согревая бокал в руках, с бренди можно поэкспериментировать. УНН публикует подборку топ-5 самых популярных коктейлей на основе молодого бренди линейки украинского производителя бренди KOKTEBEL.
“Бренди-кола”
Пожалуй, один самых популярных напитков среди молодежи, который достаточно прост в приготовлении. Для этого достаточно смешать 40 млн бренди, 80 мл колы, добавить дольку лимона и пару кубиков льда. Подавать коктейль нужно в обычном или высоком, узком бокале, предварительно его охладив.
“Джек Роуз”
Вариантов приготовления данного напитка два. В первом случае нужно взять 50 мл бренди, 25 мл сока лайма, 12 мл сока красного апельсина. Все ингредиенты нужно смешать, поместить в стакан и украсить его края гренадином и сахарным песком.
Напиток, также, можно приготовить следующим способом: смешать в шейкере и хорошо сбить 30 млн бренди, 15 мл гранатового сиропа м 45мл смеси сауэр. Полученную смесь нужно процедить в бокал для коктейля и сразу подавать.
“Лимонная леди”
Смешиваем 25 млн бренди и 75 мл лимонного шербета и наливаем смесь в предварительно охлажденный стакан. Украсить коктейль можно вишенкой или ломтиком лимона. Такой напиток нужно подавать с короткой соломинкой.
“Бахус”
Как и предыдущие коктейли — “Бахус” в приготовлении достаточно прост: берем 50мл бренди и 25мл сока лайма и наливаем полученную смесь в стакан, наполненный колотым льдом.
“Торпедо”
50 мл бренди, 25 мл кофейного ликера и 8 мл яичного белка: ингредиенты смешиваем, хорошо встряхиваем и процеживаем в стакан, на 3/4 наполненный колотым льдом.
“Попробуйте приготовить коктейли с бренди — ведь это современно, вкусно и модно. Напитки легко можно приготовить в домашних условиях. Удивите друзей и согрейте свою компанию. А еще — попробуйте создать свой собственный напиток, добавляя бренди KOKTEBEL”, — советуют производители напитка.