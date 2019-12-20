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KOKTEBEL поділився рецептами ТОП-5 найпопулярніших коктейлів світу на основі бренді

KOKTEBEL поділився рецептами ТОП-5 найпопулярніших коктейлів світу на основі бренді

Київ • УНН

 • 31365 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Бренді — досить популярний напій у всьому світі. Але українці, на відміну від жителів західних країн, даний вид алкоголю в чистому вигляді вживають значно рідше. Адже на відміну від коньяку, смакувати який краще без добавок, зігріваючи келих в руках, з бренді можна поекспериментувати. УНН публікує добірку топ-5 найпопулярніших коктейлів на основі молодого бренді лінійки українського виробника бренді KOKTEBEL.

“Бренді-кола”

Мабуть, один найпопулярніших напоїв серед молоді, який досить простий у приготуванні. Для цього достатньо змішати 40 млн бренді, 80 мл коли, додати часточку лимона і пару кубиків льоду. Подавати коктейль потрібно в звичайному або високому, вузькому келиху, попередньо його охолодивши.

“Джек Роуз”

Варіантів приготування цього напою два. У першому випадку потрібно взяти 50 мл бренді, 25 мл соку лайма, 12 мл соку червоного апельсина. Всі інгредієнти потрібно змішати, помістити в склянку і прикрасити його краю гренадином і цукровим піском.

Напій, також, можна приготувати таким способом: змішати в шейкері і добре збити 30 млн бренді, 15 мл гранатового сиропу м 45 мл суміші сауер. Отриману суміш потрібно процідити в келих для коктейля і відразу подавати.

“Лимонна леді”

Змішуємо 25 млн бренді і 75 мл лимонного шербету і наливаємо суміш в заздалегідь охолоджений стакан. Прикрасити коктейль можна вишенькою або скибочкою лимона. Такий напій потрібно подавати з короткою соломинкою.

“Бахус”

Як і попередні коктейлі — “Бахус” в приготуванні досить простий: беремо 50мл бренді і 25мл соку лайма і наливаємо отриману суміш в стакан, наповнений колотим льодом.

“Торпедо”

50 мл бренді, 25 мл кавового лікеру і 8 мл яєчного білка: інгредієнти змішуємо, добре струшуємо і проціджуємо в стакан, на 3/4 наповнений колотим льодом.

“Спробуйте приготувати коктейлі з бренді — адже це сучасно, смачно і модно. Напої легко можна приготувати в домашніх умовах. Здивуйте друзів і зігрійте свою компанію. А ще — спробуйте створити свій власний напій, додаючи бренді KOKTEBEL”, — радять виробники напою.

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