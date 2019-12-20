KOKTEBEL поділився рецептами ТОП-5 найпопулярніших коктейлів світу на основі бренді

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Бренді — досить популярний напій у всьому світі. Але українці, на відміну від жителів західних країн, даний вид алкоголю в чистому вигляді вживають значно рідше. Адже на відміну від коньяку, смакувати який краще без добавок, зігріваючи келих в руках, з бренді можна поекспериментувати. УНН публікує добірку топ-5 найпопулярніших коктейлів на основі молодого бренді лінійки українського виробника бренді KOKTEBEL.