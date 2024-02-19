МЗС Німеччини викликало російського посла через смерть навального
Київ • УНН
Німеччина планує викликати російського посла в Берліні сергія нечаєва на знак протесту проти смерті олексія навального в російській в'язниці.
Німеччина викликає російського послав сергія нечаєва через смерть олексія навалього у російській в'язниці. Про це заявила у коментарі міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, пишуть російські ЗМІ.
Деталі
І я хотіла б повідомити, що Федеральний уряд, Міністерство закордонних справ сьогодні викликає посла росії
За її словами, дружина російського опозиціонера Юлія Навальна долучиться сьогодні до зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.
Окрім того, глава МЗС Німеччини впевнена, що ЄС посилить санкції проти рф через смерть навального у в'язниці.
Нагадаємо
Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу.
У ЄС можуть назвати режим санкцій за порушення прав людини іменем навального19.02.24, 11:21 • 24679 переглядiв