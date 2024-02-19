У ЄС можуть назвати режим санкцій за порушення прав людини іменем навального

Євросоюз може перейменувати санкції за порушення прав людини на честь російського політика олексія навального. Про це написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Боррель допускає, що режим санкцій ЄС щодо прав людини буде перейменовано на режим санкцій навального - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу.

Смерть Навального: родині відмовляються віддавати тіло політика, а у морзі кажуть - його туди не доставляли