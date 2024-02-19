В ЕС могут назвать режим санкций за нарушение прав человека именем навального

Евросоюз может переименовать санкции за нарушение прав человека в честь российского политика алексея навального. Об этом написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Верховный представитель ЕС по внешней политике Боррель допускает, что режим санкций ЕС по правам человека будет переименован в режим санкций навального - говорится в сообщении.

Напомним,

Российский оппозиционер алексей навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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