В ЕС могут назвать режим санкций за нарушение прав человека именем навального
Киев • УНН
ЕС может переименовать свой режим санкций за нарушение прав человека на "режим санкций навального" в честь покойного российского политика.
Евросоюз может переименовать санкции за нарушение прав человека в честь российского политика алексея навального. Об этом написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Верховный представитель ЕС по внешней политике Боррель допускает, что режим санкций ЕС по правам человека будет переименован в режим санкций навального
Напомним,
Российский оппозиционер алексей навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Смерть Навального: семье отказываются отдавать тело политика, а в морге говорят - его туда не доставляли17 февраля 2024, 15:27 • 30759 просмотров
В ЕС могут назвать режим санкций за нарушение прав человека именем навального
ЕС может переименовать свой режим санкций за нарушение прав человека на "режим санкций навального" в честь покойного российского политика.
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