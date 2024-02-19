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МИД Германии вызвал российского посла из-за смерти навального

МИД Германии вызвал российского посла из-за смерти навального

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 11:47  •  3045 просмотра

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Германия планирует вызвать российского посла в Берлине Сергея Нечаева в знак протеста против смерти Алексея Навального в российской тюрьме.

Германия вызывает российского посла Сергея Нечаева из-за смерти Алексея Навального в российской тюрьме. Об этом заявила в комментарии министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, пишут российские СМИ.

Детали 

И я хотела бы сообщить, что Федеральное правительство, Министерство иностранных дел сегодня вызывает посла России

- заявила Бербок комментируя смерть алексея навального.

По ее словам, жена российского оппозиционера Юлия Навальная присоединится сегодня к встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС. 

Кроме того, глава МИД Германии уверена, что ЕС усилит санкции против РФ из-за смерти Навального в тюрьме.

Напомним

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ЕС могут назвать режим санкций за нарушение прав человека именем навального19 февраля 2024, 09:21 • 17637 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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МИД Германии вызвал российского посла из-за смерти навального

Германия планирует вызвать российского посла в Берлине Сергея Нечаева в знак протеста против смерти Алексея Навального в российской тюрьме.

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