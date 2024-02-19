МИД Германии вызвал российского посла из-за смерти навального

Германия вызывает российского посла Сергея Нечаева из-за смерти Алексея Навального в российской тюрьме. Об этом заявила в комментарии министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, пишут российские СМИ.

Детали

И я хотела бы сообщить, что Федеральное правительство, Министерство иностранных дел сегодня вызывает посла России - заявила Бербок комментируя смерть алексея навального.

По ее словам, жена российского оппозиционера Юлия Навальная присоединится сегодня к встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Кроме того, глава МИД Германии уверена, что ЕС усилит санкции против РФ из-за смерти Навального в тюрьме.

Напомним

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ЕС могут назвать режим санкций за нарушение прав человека именем навального