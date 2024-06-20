МВС: цьогоріч до Єдиного реєстру зброї вже подано 355 тис. заявок

Цього року до Єдиного реєстру зброї вже подано 355 тис. заявок, 337 тисяч з них – оброблено і надано відповідні дозволи. Загалом збільшується кількість людей, які хочуть отримати дозвіл на придбання або зберігання зброї. Про це в ефірі телемарафону розповів Департаменту інформатизації МВС України Сергій Сумський, передає УНН.

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Близько року вже працює єдиний реєстр зброї. Можемо констатувати, що це позитивно на реєстрацію та обіг зброї в країні, посилило контроль над цими процесами і кількість звернень до цього реєстру, кількість зареєстрованих власників такої зброї підвищується і ці процеси стають більш контрольовані. Це була принципова позиція міністерства внутрішніх справ і особисто міністра Ігоря Клименка, щоб якнайшвидше цифровізувати ці процеси, щоб зменшити корупційні ризики, які можуть супроводжувати реєстрацію зброї і контроль за її обігом. Та зробити цю послугу доступнішою