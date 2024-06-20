МВС: цьогоріч до Єдиного реєстру зброї вже подано 355 тис. заявок
Київ • УНН
Цього року до Єдиного реєстру зброї в Україні було подано 355 тисяч заяв, з яких 337 тисяч вже опрацьовано та видано дозволи, що свідчить про тенденцію збільшення кількості людей, які звертаються за дозволом на купівлю або зберігання зброї.
Цього року до Єдиного реєстру зброї вже подано 355 тис. заявок, 337 тисяч з них – оброблено і надано відповідні дозволи. Загалом збільшується кількість людей, які хочуть отримати дозвіл на придбання або зберігання зброї. Про це в ефірі телемарафону розповів Департаменту інформатизації МВС України Сергій Сумський, передає УНН.
Деталі
Близько року вже працює єдиний реєстр зброї. Можемо констатувати, що це позитивно на реєстрацію та обіг зброї в країні, посилило контроль над цими процесами і кількість звернень до цього реєстру, кількість зареєстрованих власників такої зброї підвищується і ці процеси стають більш контрольовані. Це була принципова позиція міністерства внутрішніх справ і особисто міністра Ігоря Клименка, щоб якнайшвидше цифровізувати ці процеси, щоб зменшити корупційні ризики, які можуть супроводжувати реєстрацію зброї і контроль за її обігом. Та зробити цю послугу доступнішою
Він додав, що за цей рік подано 355 тис. заяв на дозволи.
Вже 337 тис. цих заяв оброблено і надано відповідні дозволи на певні дії зі зброєю
Він зазначив, що МВС проводило інформаційну кампанію, яка допомогла популяризувати Єдиний реєстр зброї та пояснити його зручність і переваги: запровадили контакт-центр ЄРЗ, який працює через телефонний зв’язок, Telegram-бот та чат-бот на сайті. За допомогою цих каналів отримали близько 25 000 звернень, через них надається допомога та роз’яснення.
Загалом збільшується кількість людей, які хочуть отримати дозвіл на придбання або зберігання зброї. Ми бачимо, що минулого року за 5 місяців надійшло 60 тисяч заяв, то за відповідний період цього року - 144 тисячі. Наразі ми бачимо збільшення кількості онлайн подачі документів
Нагадаємо
У червні 2023 року в Україні почав функціонувати Єдиний реєстр зброї, який був презентований Міністерством внутрішніх справ у лютому 2022 року.