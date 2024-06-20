В этом году в Единый реестр оружия уже подано 355 тыс. заявок, 337 тысяч из них – обработано и предоставлены соответствующие разрешения. В целом увеличивается количество людей, которые хотят получить разрешение на покупку или хранение оружия. Об этом в эфире телемарафона рассказал Департаменту информатизации МВД Украины Сергей Сумской, передает УНН.

Детали

Около года уже работает Единый реестр оружия. Можем констатировать, что это положительно на регистрацию и обращение оружия в стране, усилило контроль над этими процессами и количество обращений в этот реестр, количество зарегистрированных владельцев такого оружия повышается и эти процессы становятся более контролируемые. Это была принципиальная позиция Министерства внутренних дел и лично министра Игоря Клименко, чтобы как можно быстрее цифровизировать эти процессы, чтобы уменьшить коррупционные риски, которые могут сопровождать регистрацию оружия и контроль за его оборотом. И сделать эту услугу более доступной - сказал Сумский.

Он добавил, что за этот год подано 355 тыс. заявлений на разрешения.

Уже 337 тыс. этих заявлений обработано и предоставлены соответствующие разрешения на определенные действия с оружием - добавил Сумской.

Он отметил, что МВД проводило информационную кампанию, которая помогла популяризировать Единый реестр оружия и объяснить его удобство и преимущества: ввели контакт-центр ЕРЗ, который работает через телефонную связь, Telegram-бот и чат-бот на сайте. С помощью этих каналов получили около 25 000 обращений, через них оказывается помощь и разъяснения.

В целом увеличивается количество людей, которые хотят получить разрешение на покупку или хранение оружия. Мы видим, что в прошлом году за 5 месяцев поступило 60 тысяч заявлений, то за соответствующий период этого года - 144 тысячи. Сейчас мы видим увеличение количества онлайн подачи документов - добавил Сумской.

Напомним

В июне 2023 года в Украине начал функционировать Единый реестр оружия, который был презентован Министерством внутренних дел в феврале 2022 года.