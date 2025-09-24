Муркотіння, що лікує: коти допомагають людям виробляти "гормон кохання"

Вчені з’ясували, що регулярний контакт із котами - погладжування, спільні обійми - підвищує рівень окситоцину як у людей, так і в самих тварин. Цей "гормон кохання" знижує стрес і створює особливий зв’язок між людиною та її пухнастим улюбленцем, пише УНН із посиланням на Live Science.

Наукові дані доводять: між людьми та котами існує особливий зв’язок, підживлений хімією мозку. Ключову роль у цьому відіграє окситоцин, який часто називають "гормоном кохання". Це нейрохімічний елемент, рівень якого різко зростає, коли наприклад мати тримає дитину на руках або коли кохані люди обіймаються тощо. Окситоцин визначальний для формування соціальних зв’язків, довіри та регуляції стресу у тварин і людей.

Один експеримент 2005 року показав, що гормон робив добровольців "значно більш охочими довіряти іншим у фінансових іграх". Крім того, окситоцин має заспокійливий ефект: він пригнічує гормон стресу кортизол і активує парасимпатичну нервову систему - "систему відпочинку та травлення", допомагаючи тілу розслабитися.

Давно відомо, що дружні взаємодії стимулюють вивільнення окситоцину у собак і їхніх господарів, створюючи своєрідний взаємний зв’язок. Але про те, як він впливає на котів, до останнього часу було мало відомо. Коти виражають прихильність менш очевидно. Та їхні власники часто відчувають "ті ж теплі почуття товариства та зняття стресу, що й власники собак" - і наука дедалі частіше це підтверджує. Так, дослідники з Японії у 2021 році повідомили, що "короткі сеанси ласки з їхніми котами підвищили рівень окситоцину у багатьох власників".

У цьому дослідженні жінки кілька хвилин спілкувалися зі своїми котами, поки вчені фіксували зміни рівня гормонів. Результати показали, що "дружній контакт (погладжування кота, розмова ніжним тоном) був пов'язаний з підвищеним рівнем окситоцину в слині людей порівняно з періодом відпочинку без кота".

Багато хто відзначає, що погладжування муркочучого кота заспокоює, і дослідження підтверджують: справа не лише у м’якій шерсті. Сам акт погладжування і навіть звук муркотіння можуть спровокувати вивільнення окситоцину в нашому мозку.

Як показало одне дослідження 2002 року, цей сплеск окситоцину допомагає знизити рівень кортизолу (гормону стресу), що, у свою чергу, може знизити кров'яний тиск і навіть біль.

Коли виділяється окситоцин між котами та людьми

Дослідження показують конкретні моменти, які стимулюють вивільнення цього гормону у стосунках між людьми й котами. Ніжний фізичний контакт виявився головним тригером для тварин.

У лютому 2025 року вчені з’ясували, що коли власники пестять, обіймають або колишуть своїх котів, рівень окситоцину підвищується як у людей, так і у тварин - за умови, що така взаємодія не нав’язана тварині.

Під час дослідження спостерігали за рівнем гормону у котів протягом 15 хвилин гри та обіймів удома з господарями. У міцно прив’язаних котів, які самі ініціювали контакт - наприклад, сиділи на колінах або штовхалися, - фіксувався помітний сплеск окситоцину. Чим більше часу вони проводили поруч із господарями, тим сильнішим був цей ефект.

А як реагують менш ласкаві улюбленці

У цьому ж дослідженні зафіксували різні моделі поведінки у котів із тривожним або відчуженим типом прихильності. Уникаючі коти (ті, що трималися осторонь) не продемонстрували значних змін рівня гормону. Натомість тривожні (постійно шукали господаря, але швидко пригнічувалися від дотику) спочатку мали високий рівень окситоцину.

Виявлено, що у котів, які уникають обіймів, а також у тривожних, після вимушених обіймів рівень окситоцину знижується. Коли ж контакт відбувається з урахуванням комфорту тварини, гормон зв’язку виробляється активно. Якщо ж кіт почувається загнаним у кут, цей процес стає нестабільним. Ключ до встановлення зв’язку з котом - розуміння того, як він спілкується.

Відмінність котів від собак

На відміну від собак, коти не покладаються на тривалий зоровий контакт, щоб показати довіру. Вони користуються стриманішими сигналами. Найяскравіший із них - повільне моргання, своєрідна "котяча посмішка", що означає безпеку та довіру.

Муркотіння теж допомагає зміцнити зв’язок із людиною. Низькочастотне котяче муркотіння пов’язують не лише з власним загоєнням тварини, а й із заспокійливим впливом на людей. Прослуховування цього звуку може знижувати частоту серцевих скорочень і кров’яний тиск - окситоцин опосередковує ці ефекти.

Щоденне спілкування з котом, яке супроводжується невеликими викидами окситоцину, може бути природним захистом від тривоги та депресії, а інколи - джерелом комфорту, порівнюваним із підтримкою людини.

Чи справді коти менш люблячі за собак

Дослідження зазвичай фіксують сильніші окситоцинові реакції під час взаємодії людини з собакою. У відомому експерименті 2016 року вчені вимірювали рівень окситоцину у домашніх тварин та їхніх власників до і після десяти хвилин гри. У собак він зростав у середньому на 57%, тоді як у котів - приблизно на 12%.

У людей цей гормон підвищується під час значущих соціальних контактів. Дослідження свідчать, що спілкування з близькою людиною викликає сильнішу окситоцинову реакцію, ніж контакт із незнайомцями. Тож радісне вітання собаки схоже на сплеск емоцій при зустрічі з дитиною чи партнером.

Собаки, як зграйні тварини, одомашнені для постійного контакту з людиною, ніби запрограмовані шукати зоровий контакт, пестощі й схвалення - поведінку, що стимулює вивільнення окситоцину в обох. Коти ж еволюціонували з більш самотніх мисливців, яким не були потрібні виразні соціальні жести для виживання. Тому вони не завжди відкрито демонструють поведінку, що підживлюється цим гормоном. Натомість коти зберігають її для моментів, коли відчувають повну безпеку.

Довіра кота не дається автоматично - її потрібно заслужити. Та коли вона з’являється, її підкріплює та сама хімічна речовина, що об’єднує батьків, партнерів та друзів.

Тож наступного разу, коли ваш улюбленець повільно моргне з дивана або вмоститься на колінах, муркочучи в обіймах, знайте: у мозку вас обох підвищується рівень окситоцину. Цей невидимий процес зміцнює довіру та знімає напругу повсякденного життя.

