Целебное мурлыканье: кошки помогают людям вырабатывать "гормон любви"

Ученые выяснили, что регулярный контакт с кошками – поглаживания, совместные объятия – повышает уровень окситоцина как у людей, так и у самих животных. Этот "гормон любви" снижает стресс и создает особую связь между человеком и его пушистым любимцем, пишет УНН со ссылкой на Live Science.

Научные данные доказывают: между людьми и кошками существует особая связь, подпитанная химией мозга. Ключевую роль в этом играет окситоцин, который часто называют "гормоном любви". Это нейрохимический элемент, уровень которого резко возрастает, когда, например, мать держит ребенка на руках или когда влюбленные люди обнимаются и т.д. Окситоцин определяющий для формирования социальных связей, доверия и регуляции стресса у животных и людей.

Один эксперимент 2005 года показал, что гормон делал добровольцев "значительно более охотно доверяющими другим в финансовых играх". Кроме того, окситоцин обладает успокаивающим эффектом: он подавляет гормон стресса кортизол и активирует парасимпатическую нервную систему – "систему отдыха и пищеварения", помогая телу расслабиться.

Давно известно, что дружественные взаимодействия стимулируют высвобождение окситоцина у собак и их хозяев, создавая своеобразную взаимную связь. Но о том, как он влияет на кошек, до последнего времени было мало известно. Кошки выражают привязанность менее очевидно. Но их владельцы часто испытывают "те же теплые чувства товарищества и снятия стресса, что и владельцы собак" – и наука все чаще это подтверждает. Так, исследователи из Японии в 2021 году сообщили, что "короткие сеансы ласки с их кошками повысили уровень окситоцина у многих владельцев".

В этом исследовании женщины несколько минут общались со своими кошками, пока ученые фиксировали изменения уровня гормонов. Результаты показали, что "дружественный контакт (поглаживание кота, разговор нежным тоном) был связан с повышенным уровнем окситоцина в слюне людей по сравнению с периодом отдыха без кота".

Многие отмечают, что поглаживание мурлыкающего кота успокаивает, и исследования подтверждают: дело не только в мягкой шерсти. Сам акт поглаживания и даже звук мурлыканья могут спровоцировать высвобождение окситоцина в нашем мозгу.

Как показало одно исследование 2002 года, этот всплеск окситоцина помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса), что, в свою очередь, может снизить кровяное давление и даже боль.

Когда выделяется окситоцин между кошками и людьми

Исследования показывают конкретные моменты, которые стимулируют высвобождение этого гормона в отношениях между людьми и кошками. Нежный физический контакт оказался главным триггером для животных.

В феврале 2025 года ученые выяснили, что когда владельцы ласкают, обнимают или качают своих кошек, уровень окситоцина повышается как у людей, так и у животных – при условии, что такое взаимодействие не навязано животному.

В ходе исследования наблюдали за уровнем гормона у кошек в течение 15 минут игры и объятий дома с хозяевами. У крепко привязанных кошек, которые сами инициировали контакт – например, сидели на коленях или толкались, – фиксировался заметный всплеск окситоцина. Чем больше времени они проводили рядом с хозяевами, тем сильнее был этот эффект.

А как реагируют менее ласковые любимцы

В этом же исследовании зафиксировали различные модели поведения у кошек с тревожным или отстраненным типом привязанности. Избегающие кошки (те, что держались в стороне) не продемонстрировали значительных изменений уровня гормона. Зато тревожные (постоянно искали хозяина, но быстро угнетались от прикосновения) изначально имели высокий уровень окситоцина.

Выявлено, что у кошек, избегающих объятий, а также у тревожных, после вынужденных объятий уровень окситоцина снижается. Когда же контакт происходит с учетом комфорта животного, гормон связи вырабатывается активно. Если же кот чувствует себя загнанным в угол, этот процесс становится нестабильным. Ключ к установлению связи с котом – понимание того, как он общается.

Отличие кошек от собак

В отличие от собак, кошки не полагаются на длительный зрительный контакт, чтобы показать доверие. Они пользуются более сдержанными сигналами. Самый яркий из них – медленное моргание, своеобразная "кошачья улыбка", означающая безопасность и доверие.

Мурлыканье тоже помогает укрепить связь с человеком. Низкочастотное кошачье мурлыканье связывают не только с собственным заживлением животного, но и с успокаивающим воздействием на людей. Прослушивание этого звука может снижать частоту сердечных сокращений и кровяное давление – окситоцин опосредует эти эффекты.

Ежедневное общение с котом, сопровождающееся небольшими выбросами окситоцина, может быть естественной защитой от тревоги и депрессии, а иногда – источником комфорта, сравнимым с поддержкой человека.

Действительно ли кошки менее любящие, чем собаки

Исследования обычно фиксируют более сильные окситоциновые реакции во время взаимодействия человека с собакой. В известном эксперименте 2016 года ученые измеряли уровень окситоцина у домашних животных и их владельцев до и после десяти минут игры. У собак он возрастал в среднем на 57%, тогда как у кошек – примерно на 12%.

У людей этот гормон повышается во время значимых социальных контактов. Исследования показывают, что общение с близким человеком вызывает более сильную окситоциновую реакцию, чем контакт с незнакомцами. Поэтому радостное приветствие собаки похоже на всплеск эмоций при встрече с ребенком или партнером.

Собаки, как стайные животные, одомашненные для постоянного контакта с человеком, будто запрограммированы искать зрительный контакт, ласки и одобрения – поведение, стимулирующее высвобождение окситоцина у обоих. Кошки же эволюционировали из более одиноких охотников, которым не требовались выразительные социальные жесты для выживания. Поэтому они не всегда открыто демонстрируют поведение, подпитываемое этим гормоном. Зато кошки сохраняют его для моментов, когда чувствуют полную безопасность.

Доверие кота не дается автоматически – его нужно заслужить. Но когда оно появляется, его подкрепляет то же химическое вещество, что объединяет родителей, партнеров и друзей.

Так что в следующий раз, когда ваш любимец медленно моргнет с дивана или устроится на коленях, мурлыкая в объятиях, знайте: в мозгу вас обоих повышается уровень окситоцина. Этот невидимый процесс укрепляет доверие и снимает напряжение повседневной жизни.

