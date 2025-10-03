Московського мільярдера Ібрагіма Сулейманова затримали за підозрою в старих убивствах – ЗМІ

У москві за підозрою в скоєнні кількох тяжких убивств затримано одного з найбільш таємничих мільярдерів росії Ібрагіма Сулейманова. Інформацію підтвердило російське агентство ТАСС, а за даними телеграм-каналу SHOT, арешт відбувся в ніч на четвер. Найближчим часом суд обере для бізнесмена міру запобіжного заходу, пише УНН.

Деталі

За інформацією росЗМІ, Сулейманова підозрюють у вбивстві 2004 року, а також перевіряється його можливий зв’язок із смертю голови профспілкового комітету авіакомпанії "Внуковські авіалінії" Геннадія Борисова, тіло якого було знайдено з 25-ма ножовими пораненнями у під’їзді будинку.

За версією слідства, Сулейманов міг "замовити" розстріл Георгія Таля – глави Федеральної служби з фінансового оздоровлення та банкрутства, який займався банкрутством столичних аеропортів. Бізнесмен помер у реанімації після нападу.

Раніше Сулейманов контролював державну систему бронювання авіаквитків "Сирена-Трэвел", а за даними медіа, він є зятем Платона Лебедева, колишнього партнера Михайла Ходорковського по "Юкосу". Офіційно мільярдер володіє лише однокімнатною квартирою площею 35 квадратних метрів у районі Очаково-Матвєєвське у москві..

Сулейманов також має судимості за шахрайство та відмивання грошей, що робить його фігурантом одразу кількох гучних кримінальних справ у росії.

