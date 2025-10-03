Московского миллиардера Ибрагима Сулейманова задержали по подозрению в старых убийствах – СМИ
Киев • УНН
Одного из самых таинственных миллиардеров россии Ибрагима Сулейманова задержали в москве по подозрению в совершении нескольких тяжких убийств. Его также проверяют на причастность к убийству главы профсоюзного комитета авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова.
В Москве по подозрению в совершении нескольких тяжких убийств задержан один из самых таинственных миллиардеров России Ибрагим Сулейманов. Информацию подтвердило российское агентство ТАСС, а по данным телеграм-канала SHOT, арест произошел в ночь на четверг. В ближайшее время суд изберет для бизнесмена меру пресечения, пишет УНН.
Подробности
По информации росСМИ, Сулейманов подозревается в убийстве 2004 года, а также проверяется его возможная связь со смертью председателя профсоюзного комитета авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова, тело которого было найдено с 25 ножевыми ранениями в подъезде дома.
По версии следствия, Сулейманов мог "заказать" расстрел Георгия Таля – главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству, который занимался банкротством столичных аэропортов. Бизнесмен умер в реанимации после нападения.
Ранее Сулейманов контролировал государственную систему бронирования авиабилетов "Сирена-Трэвел", а по данным медиа, он является зятем Платона Лебедева, бывшего партнера Михаила Ходорковского по "Юкосу". Официально миллиардер владеет лишь однокомнатной квартирой площадью 35 квадратных метров в районе Очаково-Матвеевское в Москве.
Сулейманов также имеет судимости за мошенничество и отмывание денег, что делает его фигурантом сразу нескольких громких уголовных дел в России.
