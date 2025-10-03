$41.220.08
Эксклюзив
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - Зеленский
Московского миллиардера Ибрагима Сулейманова задержали по подозрению в старых убийствах – СМИ

Киев • УНН

 • 1534 просмотра

Одного из самых таинственных миллиардеров россии Ибрагима Сулейманова задержали в москве по подозрению в совершении нескольких тяжких убийств. Его также проверяют на причастность к убийству главы профсоюзного комитета авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова.

Московского миллиардера Ибрагима Сулейманова задержали по подозрению в старых убийствах – СМИ

В Москве по подозрению в совершении нескольких тяжких убийств задержан один из самых таинственных миллиардеров России Ибрагим Сулейманов. Информацию подтвердило российское агентство ТАСС, а по данным телеграм-канала SHOT, арест произошел в ночь на четверг. В ближайшее время суд изберет для бизнесмена меру пресечения, пишет УНН.

Подробности

По информации росСМИ, Сулейманов подозревается в убийстве 2004 года, а также проверяется его возможная связь со смертью председателя профсоюзного комитета авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова, тело которого было найдено с 25 ножевыми ранениями в подъезде дома. 

Молдавского олигарха Плахотнюка экстрадировали из Греции на родину25.09.25, 13:57 • 3280 просмотров

По версии следствия, Сулейманов мог "заказать" расстрел Георгия Таля – главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству, который занимался банкротством столичных аэропортов. Бизнесмен умер в реанимации после нападения.

Ранее Сулейманов контролировал государственную систему бронирования авиабилетов "Сирена-Трэвел", а по данным медиа, он является зятем Платона Лебедева, бывшего партнера Михаила Ходорковского по "Юкосу". Официально миллиардер владеет лишь однокомнатной квартирой площадью 35 квадратных метров в районе Очаково-Матвеевское в Москве.

Сулейманов также имеет судимости за мошенничество и отмывание денег, что делает его фигурантом сразу нескольких громких уголовных дел в России.

ЕС планирует передать Raiffeisen активы, связанные с российским олигархом Дерипаской - Financial Times03.10.25, 09:22 • 1758 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Райффайзен Банк Интернациональ
Financial Times