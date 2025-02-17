Морози в Україні зміцніють: холодний прогноз погоди на сьогодні

У понеділок, 17 лютого, на українців чекає переважно суха, але морозна погода. Вдень практично по всій країні очікується -1°...-6°, лише на Закрапатті та місцями на півдні буде +1°...+2°. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень у більшості центральних та східних областей невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вдень -5°.

У Львові в понеділок буде ясно. Вдень -3°.

У Луцьку буде невелика хмарність, вдень -4°.

У Рівному сьогодні очікується невелика хмарність, вдень -5°.

У Тернополі 17 лютого вдень буде -3°, ясно.

У Хмельницькому протягом дня буде ясно, вдень -5°.

В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вдень -2°.

В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +2°, ясно і безхмарно.

У Чернівцях у понеділок - невелика хмарність, вдень -2°.

У Вінниці сьогодні буде -8°...-3°, невелика хмарність.

У Житомирі в понеділок вдень буде -4°, невелика хмарність.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть -13°...-5°, ясно.

У Черкасах сьогодні буде вдень -4°, невелика хмарність.

У Кропивницькому температура вдень буде -1°, невелика хмарність.

У Полтаві - похмуро, сніг, температура повітря -10°...-4°.

В Одесі 17 лютого - невелика хмарність, температура вдень +1°.

У Херсоні в понеділок буде вдень +1°, невелика хмарність.

У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень +2°.

У Запоріжжі температура вдень -2°, практично безхмарно.

У Сумах сьогодні температура повітря вдень буде -6°, невелика хмарність.

У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вдень -5°.

У Дніпрі температура вдень буде -2°, невелика хмарність.

У Сімферополі в понеділок буде хмарно з проясненнями, -5°...-1°.

У Краматорську сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура вдень -4°.

У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вдень -4°.

День спонтанного прояву доброти: що ще можна відзначити 17 лютого