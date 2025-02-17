Морози в Україні зміцніють: холодний прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні очікується суха морозна погода з температурою від -13° до +2°. У центральних та східних областях прогнозується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.
У понеділок, 17 лютого, на українців чекає переважно суха, але морозна погода. Вдень практично по всій країні очікується -1°...-6°, лише на Закрапатті та місцями на півдні буде +1°...+2°. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень у більшості центральних та східних областей невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
- У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вдень -5°.
- У Львові в понеділок буде ясно. Вдень -3°.
- У Луцьку буде невелика хмарність, вдень -4°.
- У Рівному сьогодні очікується невелика хмарність, вдень -5°.
- У Тернополі 17 лютого вдень буде -3°, ясно.
- У Хмельницькому протягом дня буде ясно, вдень -5°.
- В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вдень -2°.
- В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +2°, ясно і безхмарно.
- У Чернівцях у понеділок - невелика хмарність, вдень -2°.
- У Вінниці сьогодні буде -8°...-3°, невелика хмарність.
- У Житомирі в понеділок вдень буде -4°, невелика хмарність.
- У Чернігові стовпчики термометрів покажуть -13°...-5°, ясно.
- У Черкасах сьогодні буде вдень -4°, невелика хмарність.
- У Кропивницькому температура вдень буде -1°, невелика хмарність.
- У Полтаві - похмуро, сніг, температура повітря -10°...-4°.
- В Одесі 17 лютого - невелика хмарність, температура вдень +1°.
- У Херсоні в понеділок буде вдень +1°, невелика хмарність.
- У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень +2°.
- У Запоріжжі температура вдень -2°, практично безхмарно.
- У Сумах сьогодні температура повітря вдень буде -6°, невелика хмарність.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вдень -5°.
- У Дніпрі температура вдень буде -2°, невелика хмарність.
- У Сімферополі в понеділок буде хмарно з проясненнями, -5°...-1°.
- У Краматорську сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура вдень -4°.
- У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вдень -4°.
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