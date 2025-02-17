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15 березня, 19:03 • 120328 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181404 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145950 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137807 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116827 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107625 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102938 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140647 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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14 березня, 19:56 • 128025 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Морози в Україні зміцніють: холодний прогноз погоди на сьогодні

Морози в Україні зміцніють: холодний прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 32908 перегляди

В Україні очікується суха морозна погода з температурою від -13° до +2°. У центральних та східних областях прогнозується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

У понеділок, 17 лютого, на українців чекає переважно суха, але морозна погода. Вдень практично по всій країні очікується -1°...-6°, лише на Закрапатті та місцями на півдні буде +1°...+2°. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень у більшості центральних та східних областей невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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  • У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вдень -5°.
    • У Львові в понеділок буде ясно. Вдень -3°.
      • У Луцьку буде невелика хмарність, вдень -4°.
        • У Рівному сьогодні очікується невелика хмарність, вдень -5°.
          • У Тернополі 17 лютого вдень буде -3°, ясно.
            • У Хмельницькому протягом дня буде ясно, вдень -5°.
              • В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вдень -2°.
                • В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +2°, ясно і безхмарно.
                  • У Чернівцях у понеділок - невелика хмарність, вдень -2°.
                    • У Вінниці сьогодні буде -8°...-3°, невелика хмарність.
                      • У Житомирі в понеділок вдень буде -4°, невелика хмарність.
                        • У Чернігові стовпчики термометрів покажуть -13°...-5°, ясно.
                          • У Черкасах сьогодні буде вдень -4°, невелика хмарність.
                            • У Кропивницькому температура вдень буде -1°, невелика хмарність.
                              • У Полтаві - похмуро, сніг, температура повітря -10°...-4°.
                                • В Одесі 17 лютого - невелика хмарність, температура вдень +1°.
                                  • У Херсоні в понеділок буде вдень +1°, невелика хмарність.
                                    • У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень +2°.
                                      • У Запоріжжі температура вдень -2°, практично безхмарно.
                                        • У Сумах сьогодні температура повітря вдень буде -6°, невелика хмарність.
                                          • У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вдень -5°.
                                            • У Дніпрі температура вдень буде -2°, невелика хмарність.
                                              • У Сімферополі в понеділок буде хмарно з проясненнями, -5°...-1°.
                                                • У Краматорську сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура вдень -4°.
                                                  • У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вдень -4°.

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