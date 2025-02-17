Морозы в Украине окрепнут: холодный прогноз погоды на сегодня

В понедельник, 17 февраля, украинцев ждет преимущественно сухая, но морозная погода. Днем практически по всей стране ожидается -1°...-6°, только на Закарпатье и местами на юге будет +1°...+2°. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве центральных и восточных областей небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха днем -5°.

Во Львове в понедельник будет ясно. Днем -3°.

В Луцке будет небольшая облачность, днем -4°.

В Ровно сегодня ожидается небольшая облачность, днем -5°.

В Тернополе 17 февраля днем будет -3°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, днем -5°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, днем -2°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +2°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, днем -2°.

В Виннице сегодня будет -8°...-3°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник днем будет -4°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-5°, ясно.

В Черкассах сегодня будет днем -4°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура днем будет -1°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, снег, температура воздуха -10°...-4°.

В Одессе 17 февраля - небольшая облачность, температура днем +1°.

В Херсоне в понедельник будет днем +1°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, днем +2°.

В Запорожье температура днем -2°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха днем будет -6°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура днем -5°.

В Днепре температура днем будет -2°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, -5°...-1°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура днем -4°.

В Северодонецке - пасмурно, температура днем -4°.

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