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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Морозы в Украине окрепнут: холодный прогноз погоды на сегодня

Морозы в Украине окрепнут: холодный прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 8560 просмотра

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В Украине ожидается сухая морозная погода с температурой от -13° до +2°. В центральных и восточных областях прогнозируется небольшой снег, на дорогах гололедица.

В понедельник, 17 февраля, украинцев ждет преимущественно сухая, но морозная погода. Днем практически по всей стране ожидается -1°...-6°, только на Закарпатье и местами на юге будет +1°...+2°. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве центральных и восточных областей небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха днем -5°.
  • Во Львове в понедельник будет ясно. Днем -3°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, днем -4°.
  • В Ровно сегодня ожидается небольшая облачность, днем -5°.
  • В Тернополе 17 февраля днем будет -3°, ясно.
  • В Хмельницком в течение дня будет ясно, днем -5°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, днем -2°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +2°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, днем -2°.
  • В Виннице сегодня будет -8°...-3°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник днем будет -4°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-5°, ясно.
  • В Черкассах сегодня будет днем -4°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура днем будет -1°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - пасмурно, снег, температура воздуха -10°...-4°.
  • В Одессе 17 февраля - небольшая облачность, температура днем +1°.
  • В Херсоне в понедельник будет днем +1°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, днем +2°.
  • В Запорожье температура днем -2°, практически безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха днем будет -6°, небольшая облачность.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура днем -5°.
  • В Днепре температура днем будет -2°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, -5°...-1°.
  • В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура днем -4°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура днем -4°.

День спонтанного проявления доброты: что еще можно отметить 17 февраля17.02.25, 05:03 • 14899 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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