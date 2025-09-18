На високогір'ї Карпат вдарив 2-градусний мороз

На високогір'ї Карпат, на вершині Піп Іван в Івано-Франківській області, вдарив 2-градусний мороз, повідомили гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook у четвер, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що на ранок на горі Піп Іван Чорногірський хмарно і туман. Вітер північно-західний, 8 м/с.

"Температура повітря -2°С", - повідомили рятувальники.

