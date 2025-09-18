На високогір'ї Карпат вдарив 2-градусний мороз
Київ • УНН
На високогір'ї Карпат, на вершині Піп Іван в Івано-Франківській області, зафіксовано мороз. Температура повітря становить -2°С, вітер північно-західний, 8 м/с.
На високогір'ї Карпат, на вершині Піп Іван в Івано-Франківській області, вдарив 2-градусний мороз, повідомили гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook у четвер, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що на ранок на горі Піп Іван Чорногірський хмарно і туман. Вітер північно-західний, 8 м/с.
"Температура повітря -2°С", - повідомили рятувальники.
