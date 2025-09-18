На високогір'ї Карпат вдарив 2-градусний мороз

$41.180.06
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 25343 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 34438 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 28206 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 28153 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 32519 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 39116 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 35839 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 41469 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 40482 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"17 вересня, 23:12
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною СоколовоюPhoto18 вересня, 00:07
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС18 вересня, 01:05
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф02:08
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення02:24
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Марк Цукерберг
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Державний кордон України
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15
WhatsApp
Шахед-136
YouTube
Facebook
E-6 Mercury

На високогір'ї Карпат вдарив 2-градусний мороз

Київ • УНН

 • 208 перегляди

На високогір'ї Карпат, на вершині Піп Іван в Івано-Франківській області, зафіксовано мороз. Температура повітря становить -2°С, вітер північно-західний, 8 м/с.

На високогір'ї Карпат вдарив 2-градусний мороз

На високогір'ї Карпат, на вершині Піп Іван в Івано-Франківській області, вдарив 2-градусний мороз, повідомили гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook у четвер, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що на ранок на горі Піп Іван Чорногірський хмарно і туман. Вітер північно-західний, 8 м/с.

"Температура повітря -2°С", - повідомили рятувальники.

Де в Україні дощитиме 18 вересня: синоптик озвучила прогноз17.09.25, 13:25

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Івано-Франківська область
Карпати