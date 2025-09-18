$41.180.06
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 25380 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
17 сентября, 17:46 • 34458 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 28218 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 28167 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 32527 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 39123 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41471 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 40487 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 год
16 сентября, 16:50 • 114962 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
В высокогорье Карпат ударий 2-градусный мороз

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 222 просмотра

В высокогорье Карпат, на вершине Поп Иван в Ивано-Франковской области, зафиксирован мороз. Температура воздуха составляет -2°С, ветер северо-западный, 8 м/с.

В высокогорье Карпат ударил 2-градусный мороз

В высокогорье Карпат, на вершине Поп Иван в Ивано-Франковской области, ударил 2-градусный мороз, сообщили горные спасатели Прикарпатья в Facebook в четверг, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что на утро на горе Поп Иван Черногорский облачно и туман. Ветер северо-западный, 8 м/с.

"Температура воздуха -2°С", - сообщили спасатели.

Где в Украине будут дожди 18 сентября: синоптик озвучила прогноз17.09.25, 13:25 • 1802 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Ивано-Франковская область
Карпатские горы