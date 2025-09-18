В высокогорье Карпат ударил 2-градусный мороз
Киев • УНН
В высокогорье Карпат, на вершине Поп Иван в Ивано-Франковской области, зафиксирован мороз. Температура воздуха составляет -2°С, ветер северо-западный, 8 м/с.
В высокогорье Карпат, на вершине Поп Иван в Ивано-Франковской области, ударил 2-градусный мороз, сообщили горные спасатели Прикарпатья в Facebook в четверг, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что на утро на горе Поп Иван Черногорский облачно и туман. Ветер северо-западный, 8 м/с.
"Температура воздуха -2°С", - сообщили спасатели.
