Где в Украине будут дожди 18 сентября: синоптик озвучила прогноз

В четверг, 18 сентября, атмосферный фронт с дождями и низкой температурой переместится на восток Украины. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Максимальная температура воздуха в Украине составит +15+20 градусов. Также с севера ожидается сильный порывистый ветер.

Запад, север Украины, значительная часть центральных областей будут освобождаться от дождевых облаков и увидят солнышко, а вот на Левобережье пройдут завтра дожди и снизится температура воздуха