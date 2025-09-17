$41.180.06
Где в Украине будут дожди 18 сентября: синоптик озвучила прогноз

Киев • УНН

 • 158 просмотра

18 сентября атмосферный фронт с дождями и низкой температурой переместится на восток Украины. Максимальная температура воздуха составит +15+20 градусов, ожидается сильный порывистый ветер.

Где в Украине будут дожди 18 сентября: синоптик озвучила прогноз

В четверг, 18 сентября, атмосферный фронт с дождями и низкой температурой переместится на восток Украины. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Максимальная температура воздуха в Украине составит +15+20 градусов. Также с севера ожидается сильный порывистый ветер.

Запад, север Украины, значительная часть центральных областей будут освобождаться от дождевых облаков и увидят солнышко, а вот на Левобережье пройдут завтра дожди и снизится температура воздуха

- написала Диденко.

В Киеве дождя не будет, но будет порывистый ветер. В течение дня потеплеет до +19 градусов.

19-го сентября повсюду начнет теплеть, а в течение 20-21 сентября в Украину вернется настоящая теплая погода, ожидается на выходных +24+28 градусов

- добавила Диденко.

