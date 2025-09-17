$41.180.06
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 26690 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 32931 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 62997 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 60990 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 65393 перегляди
Атмосферний фронт з дощами та похолоданням накриє схід України 18 вересня

Київ • УНН

 • 76 перегляди

18 вересня атмосферний фронт з дощами та низькою температурою переміститься на схід України. Максимальна температура повітря становитиме +15+20 градусів, очікується сильний поривчастий вітер.

Атмосферний фронт з дощами та похолоданням накриє схід України 18 вересня

У четвер, 18 вересня, атмосферний фронт з дощами і низькою температурою переміститься на схід України. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталя Діденко, передає УНН.

Деталі

Максимальна температура повітря в Україні становитиме +15+20 градусів. Також з півночі очікується сильний поривчастий вітер.

Захід, північ України, значна частина центральних областей звільнятимуться від дощових хмар і побачать сонечко, а ось на Лівобережжі пройдуть завтра дощі та знизиться температура повітря

- написала Діденко.

У Києві дощу не буде, але буде рвучкий вітер. Впродовж дня потепліє до +19 градусів.

19-го вересня повсюди почне теплішати, а впродовж 20-21 вересня в Україну повернеться справжня тепла погода, очікується вихідними +24+28 градусів

– додала Діденко.

Євген Устименко

Погода та довкілля
Дощі в Україні
Україна
Київ