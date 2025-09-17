Атмосферний фронт з дощами та похолоданням накриє схід України 18 вересня
Київ • УНН
18 вересня атмосферний фронт з дощами та низькою температурою переміститься на схід України. Максимальна температура повітря становитиме +15+20 градусів, очікується сильний поривчастий вітер.
У четвер, 18 вересня, атмосферний фронт з дощами і низькою температурою переміститься на схід України. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталя Діденко, передає УНН.
Деталі
Максимальна температура повітря в Україні становитиме +15+20 градусів. Також з півночі очікується сильний поривчастий вітер.
Захід, північ України, значна частина центральних областей звільнятимуться від дощових хмар і побачать сонечко, а ось на Лівобережжі пройдуть завтра дощі та знизиться температура повітря
У Києві дощу не буде, але буде рвучкий вітер. Впродовж дня потепліє до +19 градусів.
19-го вересня повсюди почне теплішати, а впродовж 20-21 вересня в Україну повернеться справжня тепла погода, очікується вихідними +24+28 градусів
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів11.09.25, 14:11 • 111399 переглядiв