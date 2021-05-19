Монобільшість не підтримала створення ТСК по “вагнерівцях”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Верховна Рада України у середу не підтримала проект постанови № 4105 про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами “приватної військової компанії Вагнера”. Рішення підтримало 97 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Деталі
Так, з партії монобільшості за створення ТСК проголосувало 12 нардепів, ще 7 голосували “проти” та 134 — утримались.
Проект постанови передбачав утворення ТСК з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами “ПВК Вагнера” та нанесення шкоди національним інтересам України.
Варто зазначити, що разом з пропозицію створення ТСК по “вагнерівцях”, “Слуга народу” ініціювала створення ТСК, що розслідуватиме дії високопосадовців та політиків проти суверенітету України — це, за інформацією СН, включає як справу “вагнерівців”, так і “аудіозаписів розмов українських та російських посадових осіб, в яких містяться деталі, що вказують на ознаки здійснення державної зради українськими чиновниками”, “розслідування Іловайської трагедії” тощо. Проект постанови № 5243 підтримало 252 народні депутати України.
Контекст
29 липня 2020-го білоруські правоохоронні органи затримали 33 людини. Деякі з них були представниками ПВК "Вагнера”. Імена багатьох затриманих — у списку сайту “Миротворець”. Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу.
14 серпня 2020 року стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовики ПВК “Вагнера” були повернуті Російській Федерації.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що білоруська сторона залишила звернення Офісу Генерального прокурора про видачу затриманих в Україні без відповіді. А також відреагував на передачу Білоруссю бойовиків ПВК “Вагнера” на територію Росії, відзначивши, що “це дивно, некоректно і точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах”.
У низці ЗМІ з’явилася інформація про те, що СБУ і ГУР Міноборони нібито готували спецоперацію із затримання членів ПВК “Вагнера”, але “через доповідь президенту Зеленському та голові ОПУ Єрмаку” відбувся “витік інформації”, про яку “дізналися білоруські спецслужби” .
У Службі безпеки України спростували участь СБУ в так званій “вагнерівській спецоперації”, і назвали звичайним фейком.
Журналіст Bellingcat Хрісто Грозєв анонсував випуск розслідування про “вагнерівців” після літа. Він назвав ситуацію “прецедентом”, адже українські спецслужби фактично зробили “посміховисько” з російської розвідки, а тепер таку подію, з його слів, українська влада замовчує.