Монобольшинство не поддержало создание ВСК по "вагнеровцам"

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 42176 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 86358 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 100968 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 267097 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 154193 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 425267 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 325279 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 218758 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246698 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256387 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3.4м/с
58%
Популярные новости

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 27319 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 23371 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 46379 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 31398 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 16361 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 32020 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 47013 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 156813 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 267097 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 425267 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 18782 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 27261 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 56477 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 80047 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 64669 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Монобольшинство не поддержало создание ВСК по "вагнеровцам"

Киев • УНН

 • 23834 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Верховная Рада Украины в среду не поддержала проект постановления № 4105 о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежанию уголовной ответственности членами "частной военной компании Вагнера". Решение поддержало 97 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Монобольшинство не поддержало создание ВСК по "вагнеровцам"

Детали

Так, из партии монобольшинства за создание ВСК проголосовали 12 нардепов, еще 7 голосовали "против" и 134 - воздержались.

Проект постановления предусматривал создание ВСК по вопросам расследования обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежанию уголовной ответственности членами "ЧВК Вагнера" и нанесению вреда национальным интересам Украины.

Стоит отметить, что вместе с предложением создания ВСК по "вагнеровцах", "Слуга народа" инициировала создание ВСК, которая будет расследовать действия чиновников и политиков против суверенитета Украины - это, по информации СН, включая как дело "вагнеровцов", так и "аудиозаписей разговоров украинцских и российских должностных лиц, в которых содержатся детали, указывающие на признаки осуществления государственной измены украинскими чиновниками", "расследование Иловайской трагедии" и другие. Проект постановления № 5243 поддержали 252 народных депутата Украины.

Контекст

29 июля 2020-го белорусские правоохранительные органы задержали 33 человека. Некоторые из них были представителями ЧВК "Вагнера". Имена многих задержанных - в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.

14 августа 2020 года стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусская сторона оставила обращение Офиса Генерального прокурора о выдаче задержанных в Украину без ответа. А также отреагировал на передачу Беларусью боевиков ЧВК "Вагнера" на территорию России, отметив, что "это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях".

В ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК "Вагнера", но "из-за доклада президенту Зеленскому и голове ОПУ Ермаку" произошла "утечка информации", о которой "узнали белорусские спецслужбы" .

В Службе безопасности Украины опровергли участие СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации", и назвали обычным фейком.

Журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал выпуск расследования о "вагнеровцах" после лета. Он назвал ситуацию "прецедентом", ведь украинские спецслужбы фактически сделали "посмешище" с российской разведки, а теперь такое событие, по его словам, украинская власть умалчивает.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,838.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,820.79