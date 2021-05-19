Монобольшинство не поддержало создание ВСК по "вагнеровцам"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Верховная Рада Украины в среду не поддержала проект постановления № 4105 о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежанию уголовной ответственности членами "частной военной компании Вагнера". Решение поддержало 97 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, из партии монобольшинства за создание ВСК проголосовали 12 нардепов, еще 7 голосовали "против" и 134 - воздержались.
Проект постановления предусматривал создание ВСК по вопросам расследования обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежанию уголовной ответственности членами "ЧВК Вагнера" и нанесению вреда национальным интересам Украины.
Стоит отметить, что вместе с предложением создания ВСК по "вагнеровцах", "Слуга народа" инициировала создание ВСК, которая будет расследовать действия чиновников и политиков против суверенитета Украины - это, по информации СН, включая как дело "вагнеровцов", так и "аудиозаписей разговоров украинцских и российских должностных лиц, в которых содержатся детали, указывающие на признаки осуществления государственной измены украинскими чиновниками", "расследование Иловайской трагедии" и другие. Проект постановления № 5243 поддержали 252 народных депутата Украины.
Контекст
29 июля 2020-го белорусские правоохранительные органы задержали 33 человека. Некоторые из них были представителями ЧВК "Вагнера". Имена многих задержанных - в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.
14 августа 2020 года стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены Российской Федерации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусская сторона оставила обращение Офиса Генерального прокурора о выдаче задержанных в Украину без ответа. А также отреагировал на передачу Беларусью боевиков ЧВК "Вагнера" на территорию России, отметив, что "это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях".
В ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК "Вагнера", но "из-за доклада президенту Зеленскому и голове ОПУ Ермаку" произошла "утечка информации", о которой "узнали белорусские спецслужбы" .
В Службе безопасности Украины опровергли участие СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации", и назвали обычным фейком.
Журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал выпуск расследования о "вагнеровцах" после лета. Он назвал ситуацию "прецедентом", ведь украинские спецслужбы фактически сделали "посмешище" с российской разведки, а теперь такое событие, по его словам, украинская власть умалчивает.