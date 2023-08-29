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Моніторинг якості освіти в Україні для 6 та 8 класів: які результати показали учні

Моніторинг якості освіти в Україні для 6 та 8 класів: які результати показали учні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україні провели загальнодержавне моніторингове дослідження якості освіти у школах, для визначення та відстеження результатів навчання з української мови та математики (алгебри та геометрії) учнів та учениць 6 та 8 класів. Під час брифінгу голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак та керівниця ініціативи забезпечення доступу до шкільної освіти проєкту SURGe Олена Заплотинська, повідомили про результати тестування школярів та про проблеми, яке виявило дослідження, повідомляє УНН

Цитата

“Ми можемо сказати, що більшість учнів шостих і восьмих класів виконали тест на середньому рівні і набрали від 15 до 50 відсотків тестових балів. Також можна зазначити, що учні восьмих класів показали дещо кращі результати, і кількість набраних балів на достатньому рівні і високому є дещо вищою, ніж у учнів 6 класів”, - зазначив Руслан Гурак.

Він додав, що школярі краще впоралися із завданнями когнітивного виміру, які стосуються знань. Проте, коли ж потрібно було продемонструвати міркування та мислення, то тут учні справлялися дещо гірше з такими текстовими завданнями.

Деталі

Зазначається, що тести, які провели в школах, були поміркованої складності і перевіряли знання, які учні отримали за попередні два роки. Наприклад, для учнів 6-го класу тести стосувалися матеріалу за 5-й і 6-й клас, а для учнів 8-го класу – за 7-й і 8-й клас.

“Отже, якщо говорити про рівень досягнень у 6-му класі, то, як видно на діаграмах, що здебільшого наші учні розташувалися з результатами на середньому рівні. З тесту з математики у нас є майже 7 відсотків учнів, які на початковому рівні, тобто вони набрали до 15 балів та змогли виконати всього кілька завдань. Проте, якщо дивитись на результати тестування з української мови, то там вже трошечки більше учнів, розташувалися на рівні достатньому”, - зазначила Олена Заплотинська.

Вона також додала, що тест з математики містив чотири розділи. Найскладнішим для учнів виявився розділ, який стосується геометрії, геометричних фігур та величин. Це може бути пов'язано з тим, що учні почали вивчати геометрію під час дистанційного навчання,

“Також вже за результатами 8 класів, ми бачимо зараз, математику та українську мову на трохи кращому рівні. Здебільшого учні так само мають середній рівень, але у нас зростає кількість учнів, які знаходяться на достатньому та високому рівні. А на діаграмі з української мови бачимо 1 відсоток учнів на початковому рівні. Але це більш свідчить про те, що в нас були завдання, з якими могли впоратися найслабше підготовлені учні”, - зазначила Заплотинська.

Доповнення

За словами голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака, моніторинг також мав показати які фактори впливають на навчання учнів. Також він назвав основні фактори та результати, які показало дослідження, а саме :

Стать

“Гендерні відмінності у результатах навчання учнів є незначними. Проте, дівчатка показали дещо кращі результати з української мови та математики, ніж хлопці, але ця різниця не є статистично значущою”, - зазначив Гурак.

Регіон

“Учні з центральних та східних регіонів України показали кращі результати навчання, ніж учні з інших регіонів. Ця різниця пов’язана з тим, що у цих регіонах є більш сприятливі умови для навчання, зокрема кращі навчальні заклади, більш доступне якісне обладнання та більш зацікавлені батьки”, - сказав Руслан Гурак.

Соціально-економічні умови

“Учні з кращими соціально-економічними умовами показали кращі результати навчання. Ця різниця пов’язана з тим, що у цих учнів є більше можливостей для навчання, зокрема доступ до комп’ютерів, Інтернету та додаткових занять”, - повідомив голова Державної служби якості освіти України.

Домашнє завдання

“Учні, які регулярно виконують домашнє завдання, показали кращі результати навчання. Ця закономірність пов’язана з тим, що домашнє завдання допомагає учням закріпити отримані знання та навички”, - підсумував він.

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