Мониторинг качества образования в Украине для 6 и 8 классов: какие результаты показали ученики

ukru
15:57 • 33021 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 74858 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 91905 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 73914 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 75037 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107101 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129706 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 163682 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 195163 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137123 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 марта, 08:29 • 36367 просмотра
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 30820 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 103750 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 92436 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 76595 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 163682 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 195163 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 138114 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 144842 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 181538 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 19857 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 76595 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118320 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154219 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161202 просмотра
Актуальное
Мониторинг качества образования в Украине для 6 и 8 классов: какие результаты показали ученики

Мониторинг качества образования в Украине для 6 и 8 классов: какие результаты показали ученики

Киев • УНН

 • 512377 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украине провели общегосударственное мониторинговое исследование качества образования в школах, для определения и отслеживания результатов обучения по украинскому языку и математике (алгебре и геометрии) учеников и учениц 6 и 8 классов. Во время брифинга председатель Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак и руководитель инициативы обеспечения доступа к школьному образованию проекта SURGe Елена Заплотинская, сообщили о результатах тестирования школьников и о проблемах, которые выявило исследование, сообщает УНН

Цитата

“Мы можем сказать, что большинство учеников шестых и восьмых классов выполнили тест на среднем уровне и набрали от 15 до 50 процентов тестовых баллов. Также можно отметить, что ученики восьмых классов показали несколько лучшие результаты, и количество набранных баллов на достаточном уровне и высоком несколько выше, чем у учеников 6 классов”, - отметил Руслан Гурак.

Он добавил, что школьники лучше справились с заданиями когнитивного измерения, которые касаются знаний. Однако, когда же нужно было продемонстрировать рассуждения и мышление, то ученики справлялись несколько хуже с такими текстовыми заданиями.

Детали

Отмечается, что тесты, которые провели в школах, были умеренной сложности и проверяли знания, которые ученики получили за предыдущие два года. Например, для учеников 6-го класса тесты касались материала за 5-й и 6-й класс, а для учеников 8-го класса – за 7-й и 8-й класс.

“Итак, если говорить об уровне достижений в 6-м классе, то, как видно на диаграммах, в основном наши ученики расположились с результатами на среднем уровне. По тесту по математике у нас есть почти 7 процентов учеников, которые на начальном уровне, то есть они набрали до 15 баллов и смогли выполнить всего несколько заданий. Однако, если смотреть на результаты тестирования по украинскому языку, то там уже немножечко больше учеников, расположились на уровне достаточном”, - отметила Елена Заплотинская.

Она также добавила, что тест по математике содержал четыре раздела. Самым сложным для учеников оказался раздел, который касается геометрии, геометрических фигур и величин. Это может быть связано с тем, что ученики начали изучать геометрию во время дистанционного обучения,

“Также уже по результатам 8 классов, мы видим сейчас, математику и украинский язык на немного лучшем уровне. В основном ученики так же имеют средний уровень, но у нас растет количество учеников, которые находятся на достаточном и высоком уровне. А на диаграмме по украинскому языку видим 1 процент учащихся на начальном уровне. Но это больше свидетельствует о том, что у нас были задания, с которыми могли справиться слабо подготовленные ученики”, - отметила Заплотинская.

Дополнение

По словам председателя Государственной службы качества образования Украины Руслана Гурака, мониторинг также должен был показать какие факторы влияют на обучение учащихся. Также он назвал основные факторы и результаты, которые показало исследование, а именно :

Пол

“Гендерные различия в результатах обучения учащихся незначительны. Однако, девочки показали несколько лучшие результаты по украинскому языку и математике, чем мальчики, но эта разница не является статистически значимой”, - отметил Гурак.

Регион

“Ученики из центральных и восточных регионов Украины показали лучшие результаты обучения, чем ученики из других регионов. Эта разница связана с тем, что в этих регионах есть более благоприятные условия для обучения, в частности лучшие учебные заведения, более доступное качественное оборудование и более заинтересованные родители”, - сказал Руслан Гурак.

Социально-экономические условия

“Ученики с лучшими социально-экономическими условиями показали лучшие результаты обучения. Эта разница связана с тем, что у этих учеников есть больше возможностей для обучения, в частности доступ к компьютерам, Интернету и дополнительным занятиям”, - сообщил председатель Государственной службы качества образования Украины.

Домашнее задание

“Ученики, которые регулярно выполняют домашнее задание, показали лучшие результаты обучения. Эта закономерность связана с тем, что домашнее задание помогает ученикам закрепить полученные знания и навыки”, - подытожил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Федоров: Украина трансформирует образование в пяти ключевых направлениях

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы