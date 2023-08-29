Мониторинг качества образования в Украине для 6 и 8 классов: какие результаты показали ученики

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“Мы можем сказать, что большинство учеников шестых и восьмых классов выполнили тест на среднем уровне и набрали от 15 до 50 процентов тестовых баллов. Также можно отметить, что ученики восьмых классов показали несколько лучшие результаты, и количество набранных баллов на достаточном уровне и высоком несколько выше, чем у учеников 6 классов”, - отметил Руслан Гурак.

Он добавил, что школьники лучше справились с заданиями когнитивного измерения, которые касаются знаний. Однако, когда же нужно было продемонстрировать рассуждения и мышление, то ученики справлялись несколько хуже с такими текстовыми заданиями.

Детали

Отмечается, что тесты, которые провели в школах, были умеренной сложности и проверяли знания, которые ученики получили за предыдущие два года. Например, для учеников 6-го класса тесты касались материала за 5-й и 6-й класс, а для учеников 8-го класса – за 7-й и 8-й класс.

“Итак, если говорить об уровне достижений в 6-м классе, то, как видно на диаграммах, в основном наши ученики расположились с результатами на среднем уровне. По тесту по математике у нас есть почти 7 процентов учеников, которые на начальном уровне, то есть они набрали до 15 баллов и смогли выполнить всего несколько заданий. Однако, если смотреть на результаты тестирования по украинскому языку, то там уже немножечко больше учеников, расположились на уровне достаточном”, - отметила Елена Заплотинская.

Она также добавила, что тест по математике содержал четыре раздела. Самым сложным для учеников оказался раздел, который касается геометрии, геометрических фигур и величин. Это может быть связано с тем, что ученики начали изучать геометрию во время дистанционного обучения,

“Также уже по результатам 8 классов, мы видим сейчас, математику и украинский язык на немного лучшем уровне. В основном ученики так же имеют средний уровень, но у нас растет количество учеников, которые находятся на достаточном и высоком уровне. А на диаграмме по украинскому языку видим 1 процент учащихся на начальном уровне. Но это больше свидетельствует о том, что у нас были задания, с которыми могли справиться слабо подготовленные ученики”, - отметила Заплотинская.

Дополнение

По словам председателя Государственной службы качества образования Украины Руслана Гурака, мониторинг также должен был показать какие факторы влияют на обучение учащихся. Также он назвал основные факторы и результаты, которые показало исследование, а именно :

Пол

“Гендерные различия в результатах обучения учащихся незначительны. Однако, девочки показали несколько лучшие результаты по украинскому языку и математике, чем мальчики, но эта разница не является статистически значимой”, - отметил Гурак.

Регион

“Ученики из центральных и восточных регионов Украины показали лучшие результаты обучения, чем ученики из других регионов. Эта разница связана с тем, что в этих регионах есть более благоприятные условия для обучения, в частности лучшие учебные заведения, более доступное качественное оборудование и более заинтересованные родители”, - сказал Руслан Гурак.

Социально-экономические условия

“Ученики с лучшими социально-экономическими условиями показали лучшие результаты обучения. Эта разница связана с тем, что у этих учеников есть больше возможностей для обучения, в частности доступ к компьютерам, Интернету и дополнительным занятиям”, - сообщил председатель Государственной службы качества образования Украины.

Домашнее задание

“Ученики, которые регулярно выполняют домашнее задание, показали лучшие результаты обучения. Эта закономерность связана с тем, что домашнее задание помогает ученикам закрепить полученные знания и навыки”, - подытожил он.

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