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Молдова підтримала зміни до конституції щодо ЄС з мінімальною перевагою

Київ • УНН

 • 15467 перегляди

На референдумі в Молдові 50,46% виборців підтримали конституційні зміни щодо вступу до ЄС. Паралельно відбулися президентські вибори, де Майя Санду не змогла здобути абсолютну перемогу в першому турі.

Молдова підтримала зміни до конституції щодо ЄС з мінімальною перевагою

Жителі Молдови на референдумі з мінімальною перевагою підтримали запропоновані зміни до конституції та її прагнення вступити до ЄС. За офіційними даними, "Так" сказали 50,46% тих, хто голосував, а "Ні" - 49,54%. Про це УНН повідомляє із посиланням на BBC.

Деталі

Голосування було поєднане з президентськими виборами, на яких Майя Санду, чинний президент, який виступає за ЄС, не змогла здобути абсолютну перемогу, тому наступного місяця на країну чекає другий тур.

Явка на двох голосуваннях становила понад 50%. Було підраховано понад 99,6% голосів.

Реагуючи на результати референдуму, Майя Санду заявила, що сили, які виступають за ЄС, виграли першу битву у "важкій боротьбі", яку вона також назвала "несправедливою". Вона звинуватила тих, кого назвала "ворогами" Молдови, і злочинні угруповання в спробах купити голоси, і заявила, що це небезпечне явище для будь-якої демократії.

У неділю Санду засудила результат виборів як наслідок іноземного втручання в молдовську політику і заявила, що Молдова пережила "безпрецедентний напад на демократію". У жодному з випадків вона не посилалася прямо на росію, але останніми тижнями молдовська влада розкрила гігантську схему платежів, що надходили з москви, - їх платили людям, щоб вони голосували проти неї і референдуму ЄС.

Санду заявила про "безпрецедентне зовнішнє втручання" у голосування в Молдові21.10.24, 14:42 • 14815 переглядiв

Прессекретар кремля дмитро пєсков сказав, що Санду повинна представити "докази" своїх тверджень про те, що в голосування втручалися іноземці.

Представник ЄС Пітер Стано заявив у понеділок, що голосування відбулося "в умовах безпрецедентного втручання і залякування з боку росії та її прихильників".

Крім референдуму щодо зміни конституції, у неділю молдавани також голосували на виборах президента країни. Ці вибори стали ключовим випробуванням для країни, яка стоїть перед вибором: чи продовжувати членство в ЄС, чи зберегти тісні зв'язки з росією. Санду перемогла в першому турі виборів, набравши 41% голосів проти 26% у її найближчого суперника.

Результат Александра Стояногло, якого підтримує проросійська Партія соціалістів, виявився значно вищим, ніж очікувалося.

Тепер на Санду чекає складний другий тур 3 листопада, у якому на її конкурентів - популіста Ренато Усатого і колишнього башкана Гагаузії Ірину Влах, найімовірніше, очікує об'єднання проти неї і підтримка Стояногло.

Вибори у Молдові: у першому турі перемогла Майя Санду21.10.24, 21:11 • 19964 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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