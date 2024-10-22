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Молдова поддержала изменения в конституцию по ЕС с минимальным перевесом

Молдова поддержала изменения в конституцию по ЕС с минимальным перевесом

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 05:43  •  2858 просмотра

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На референдуме в Молдове 50,46% избирателей поддержали конституционные изменения по вступлению в ЕС. Параллельно состоялись президентские выборы, где Майя Санду не смогла одержать абсолютную победу в первом туре.

Жители Молдовы на референдуме с минимальным перевесом поддержали предложенные изменения в конституцию и ее стремление вступить в ЕС. По официальным данным, "Да" сказали 50,46% голосовавших, а "Нет" - 49,54%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Детали

Голосование было совмещено с президентскими выборами, на которых Майя Санду, действующий президент, выступающий за ЕС, не смогла одержать абсолютную победу, поэтому в следующем месяце страну ждет второй тур.

Явка на двух голосованиях составила более 50%. Было подсчитано более 99,6% голосов.

Реагируя на результаты референдума, Майя Санду заявила, что силы, выступающие за ЕС, выиграли первую битву в "тяжелой борьбе", которую она также назвала "несправедливой". Она обвинила тех, кого назвала "врагами" Молдовы, и преступные группировки в попытках купить голоса, и заявила, что это опасное явление для любой демократии.

В воскресенье Санду осудила результат выборов как следствие иностранного вмешательства в молдавскую политику и заявила, что Молдова пережила "беспрецедентное нападение на демократию". Ни в одном из случаев она не ссылалась прямо на россию, но в последние недели молдавские власти раскрыли гигантскую схему платежей, поступавших из москвы, - их платили людям, чтобы они голосовали против нее и референдума ЕС.

Санду заявила о "беспрецедентном внешнем вмешательстве" в голосование в Молдове21 октября 2024, 11:42 • 12756 просмотров

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сказал, что Санду должна представить "доказательства" своих утверждений о том, что в голосование вмешивались иностранцы.

Представитель ЕС Питер Стано заявил в понедельник, что голосование состоялось "в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания со стороны России и ее сторонников".

Кроме референдума по изменению конституции, в воскресенье молдаване также голосовали на выборах президента страны. Эти выборы стали ключевым испытанием для страны, которая стоит перед выбором: продолжать ли членство в ЕС или сохранить тесные связи с россией. Санду победила в первом туре выборов, набрав 41% голосов против 26% у ее ближайшего соперника.

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Результат Александра Стояногло, которого поддерживает пророссийская Партия социалистов, оказался значительно выше, чем ожидалось.

Теперь Санду ждет сложный второй тур 3 ноября, в котором ее конкурентов - популиста Ренато Усатого и бывшего башкана Гагаузии Ирину Влах, скорее всего, ожидает объединение против нее и поддержка Стояногло.

Выборы в Молдове: в первом туре победила Майя Санду21 октября 2024, 18:11 • 16574 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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