Выборы в Молдове: в первом туре победила Майя Санду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы обработала все протоколы президентских выборов и конституционного референдума по вступлению Молдовы в Европейский союз. Согласно опубликованным на сайте ЦИК результатам, за внесение европейского вектора в Конституцию проголосовали 50,46% избирателей, а во второй тур проходят Майя Санду и Александр Стояногло, передает УНН со ссылкой на Newsmaker

Детали

На конституционном референдуме внесение европейского вектора в Конституцию поддержали 50,46% избирателей, против 49,54%.

На президентских выборах ни один из 11 кандидатов не набрал более 50% голосов. Действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, набрала 42,45% голосов. Кандидат от ПСРМ Александр Стояногло набрал 25,98%.

Результаты президентских выборов и конституционного референдума еще должен признать Конституционный суд.

Санду заявила о "беспрецедентном внешнем вмешательстве" в голосование в Молдове