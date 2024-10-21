Выборы в Молдове: в первом туре победила Майя Санду

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Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
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Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
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ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

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Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
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Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  141481 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выборы в Молдове: в первом туре победила Майя Санду

Выборы в Молдове: в первом туре победила Майя Санду

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 18:11  •  5329 просмотра

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ЦИК Молдовы обработала все протоколы президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС. Майя Санду набрала 42,45%, Александр Стояногло - 25,98%, за европейский вектор проголосовали 50,46% избирателей.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы обработала все протоколы президентских выборов и конституционного референдума по вступлению Молдовы в Европейский союз. Согласно опубликованным на сайте ЦИК результатам, за внесение европейского вектора в Конституцию проголосовали 50,46% избирателей, а во второй тур проходят Майя Санду и Александр Стояногло, передает УНН со ссылкой на Newsmaker

Детали

На конституционном референдуме внесение европейского вектора в Конституцию поддержали 50,46% избирателей, против 49,54%.

На президентских выборах ни один из 11 кандидатов не набрал более 50% голосов. Действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, набрала 42,45% голосов. Кандидат от ПСРМ Александр Стояногло набрал 25,98%.

Результаты президентских выборов и конституционного референдума еще должен признать Конституционный суд.

Санду заявила о "беспрецедентном внешнем вмешательстве" в голосование в Молдове21 октября 2024, 11:42 • 11475 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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