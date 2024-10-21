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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Вибори у Молдові: у першому турі перемогла Майя Санду

Київ • УНН

 • 19964 перегляди

ЦВК Молдови опрацювала всі протоколи президентських виборів та референдуму про вступ до ЄС. Майя Санду набрала 42,45%, Олександр Стояногло - 25,98%, за європейський вектор проголосували 50,46% виборців.

Вибори у Молдові: у першому турі перемогла Майя Санду

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови опрацювала всі протоколи президентських виборів та конституційного референдуму щодо вступу Молдови до Європейського союзу. Згідно з опублікованими на сайті ЦВК результатами, за внесення європейського вектора до Конституції проголосували 50,46% виборців, а до другого туру проходять Майя Санду та Олександр Стояногло, передає УНН з посиланням на Newsmaker.

Деталі

На конституційному референдумі внесення європейського вектора до Конституції підтримали 50,46% виборців, проти 49,54%.

На президентських виборах жоден із 11 кандидатів не набрав понад 50% голосів. Чинний президент Майя Санду, яка балотується на другий термін, набрала 42,45% голосів. Кандидат від ПСРМ Олександр Стояногло набрав 25,98%.

Результати президентських виборів та конституційного референдуму ще має визнати Конституційний суд.

Санду заявила про "безпрецедентне зовнішнє втручання" у голосування в Молдові21.10.24, 14:42 • 14815 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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