Вибори у Молдові: у першому турі перемогла Майя Санду
Київ • УНН
ЦВК Молдови опрацювала всі протоколи президентських виборів та референдуму про вступ до ЄС. Майя Санду набрала 42,45%, Олександр Стояногло - 25,98%, за європейський вектор проголосували 50,46% виборців.
Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови опрацювала всі протоколи президентських виборів та конституційного референдуму щодо вступу Молдови до Європейського союзу. Згідно з опублікованими на сайті ЦВК результатами, за внесення європейського вектора до Конституції проголосували 50,46% виборців, а до другого туру проходять Майя Санду та Олександр Стояногло, передає УНН з посиланням на Newsmaker.
Деталі
На конституційному референдумі внесення європейського вектора до Конституції підтримали 50,46% виборців, проти 49,54%.
На президентських виборах жоден із 11 кандидатів не набрав понад 50% голосів. Чинний президент Майя Санду, яка балотується на другий термін, набрала 42,45% голосів. Кандидат від ПСРМ Олександр Стояногло набрав 25,98%.
Результати президентських виборів та конституційного референдуму ще має визнати Конституційний суд.
Санду заявила про "безпрецедентне зовнішнє втручання" у голосування в Молдові21.10.24, 14:42 • 14815 переглядiв