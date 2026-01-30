МОК висловив стурбованість долею іранських спортсменів через масові заворушення

$42.770.19
51.230.00
ukenru
23:28 • 3870 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
21:40 • 11801 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 12731 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 13581 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 18684 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 19382 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 31721 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 28525 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 32004 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 28579 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.6м/с
87%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що особисто попросив путіна не обстрілювати Україну протягом тижня 29 січня, 17:33 • 4064 перегляди
ЄС вніс росію до "чорного списку" через ризики відмивання коштів та готує нові санкції29 січня, 17:57 • 2796 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 7204 перегляди
Сигналів від рф не було: у Києві не знали про прохання Трампа до путіна припинити обстріли - журналіст29 січня, 18:28 • 2594 перегляди
Дрон, сигарети і брухт кольорових металів: митники Буковини виявили на кордоні з Румунією контрабандуPhoto29 січня, 18:56 • 2916 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 18684 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 15886 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 19784 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 80203 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 108320 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Венесуела
Китай
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 7220 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 9610 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 33146 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 58962 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 56029 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Financial Times
Фільм

МОК висловив стурбованість долею іранських спортсменів через масові заворушення

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Міжнародний олімпійський комітет висловив глибоку стурбованість безпекою іранських атлетів на тлі антиурядових протестів. Це сталося після повідомлень про загибель борця Шахаба Фаллахпура.

МОК висловив стурбованість долею іранських спортсменів через масові заворушення

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оприлюднив офіційну заяву, у якій висловив глибоку стурбованість станом безпеки іранських атлетів на тлі масштабних антиурядових протестів у країні. Про це пише УНН.

Деталі

Приводом для реакції стали повідомлення про загибель 19-річного борця Шахаба Фаллахпура, якого, за даними правозахисників, застрелили силовики під час демонстрацій у місті Андімешк. У МОК наголосили, що перебувають у постійному контакті з іранською олімпійською спільнотою та відстежують долю кожного спортсмена, який міг постраждати внаслідок репресій.

Іран заявив про готовність до дій проти США - ЗМІ25.01.26, 09:39 • 10968 переглядiв

Представники комітету підкреслили, що сучасний світ стає дедалі більш розділеним, через що атлети все частіше опиняються в епіцентрі внутрішніх конфліктів та трагедій. Попри обмежений прямий вплив на внутрішню політику окремих держав, МОК пообіцяв використовувати методи "тихої спортивної дипломатії" для захисту прав іранських спортсменів. Заява була підтримана асоціаціями літніх та зимових олімпійських видів спорту, що демонструє єдину позицію світової спільноти щодо недопустимості переслідування атлетів за їхню громадянську позицію.

Кількість загиблих школярів під час протестів в Ірані зросла до 32 - ЗМІ24.01.26, 21:07 • 7032 перегляди

Степан Гафтко

СпортНовини Світу
Сутички
Іран