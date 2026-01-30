МОК висловив стурбованість долею іранських спортсменів через масові заворушення

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оприлюднив офіційну заяву, у якій висловив глибоку стурбованість станом безпеки іранських атлетів на тлі масштабних антиурядових протестів у країні. Про це пише УНН.

Деталі

Приводом для реакції стали повідомлення про загибель 19-річного борця Шахаба Фаллахпура, якого, за даними правозахисників, застрелили силовики під час демонстрацій у місті Андімешк. У МОК наголосили, що перебувають у постійному контакті з іранською олімпійською спільнотою та відстежують долю кожного спортсмена, який міг постраждати внаслідок репресій.

Представники комітету підкреслили, що сучасний світ стає дедалі більш розділеним, через що атлети все частіше опиняються в епіцентрі внутрішніх конфліктів та трагедій. Попри обмежений прямий вплив на внутрішню політику окремих держав, МОК пообіцяв використовувати методи "тихої спортивної дипломатії" для захисту прав іранських спортсменів. Заява була підтримана асоціаціями літніх та зимових олімпійських видів спорту, що демонструє єдину позицію світової спільноти щодо недопустимості переслідування атлетів за їхню громадянську позицію.

