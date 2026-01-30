МОК выразил обеспокоенность судьбой иранских спортсменов из-за массовых беспорядков

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал официальное заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность состоянием безопасности иранских атлетов на фоне масштабных антиправительственных протестов в стране. Об этом пишет УНН.

Поводом для реакции стали сообщения о гибели 19-летнего борца Шахаба Фаллахпура, которого, по данным правозащитников, застрелили силовики во время демонстраций в городе Андимешк. В МОК подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с иранским олимпийским сообществом и отслеживают судьбу каждого спортсмена, который мог пострадать в результате репрессий.

Представители комитета подчеркнули, что современный мир становится все более разделенным, из-за чего атлеты все чаще оказываются в эпицентре внутренних конфликтов и трагедий. Несмотря на ограниченное прямое влияние на внутреннюю политику отдельных государств, МОК пообещал использовать методы "тихой спортивной дипломатии" для защиты прав иранских спортсменов. Заявление было поддержано ассоциациями летних и зимних олимпийских видов спорта, что демонстрирует единую позицию мирового сообщества относительно недопустимости преследования атлетов за их гражданскую позицию.

