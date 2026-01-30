МОК выразил обеспокоенность судьбой иранских спортсменов из-за массовых беспорядков
Киев • УНН
Международный олимпийский комитет выразил глубокую обеспокоенность безопасностью иранских атлетов на фоне антиправительственных протестов. Это произошло после сообщений о гибели борца Шахаба Фаллахпура.
Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал официальное заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность состоянием безопасности иранских атлетов на фоне масштабных антиправительственных протестов в стране. Об этом пишет УНН.
Детали
Поводом для реакции стали сообщения о гибели 19-летнего борца Шахаба Фаллахпура, которого, по данным правозащитников, застрелили силовики во время демонстраций в городе Андимешк. В МОК подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с иранским олимпийским сообществом и отслеживают судьбу каждого спортсмена, который мог пострадать в результате репрессий.
Иран заявил о готовности к действиям против США - СМИ25.01.26, 09:39 • 10968 просмотров
Представители комитета подчеркнули, что современный мир становится все более разделенным, из-за чего атлеты все чаще оказываются в эпицентре внутренних конфликтов и трагедий. Несмотря на ограниченное прямое влияние на внутреннюю политику отдельных государств, МОК пообещал использовать методы "тихой спортивной дипломатии" для защиты прав иранских спортсменов. Заявление было поддержано ассоциациями летних и зимних олимпийских видов спорта, что демонстрирует единую позицию мирового сообщества относительно недопустимости преследования атлетов за их гражданскую позицию.
Число погибших школьников во время протестов в Иране возросло до 32 - СМИ24.01.26, 21:07 • 7032 просмотра