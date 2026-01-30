МОК выразил обеспокоенность судьбой иранских спортсменов из-за массовых беспорядков

$42.770.19
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
21:40 • 11678 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн
29 января, 19:28 • 12645 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 13524 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 18604 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 19349 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 31685 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 28509 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 31989 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 28567 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Мировой порядок меняется: ЕС готовится к новым угрозам в 2026 году
Трамп заявил, что лично попросил путина не обстреливать Украину в течение недели
ЕС внес россию в "черный список" из-за рисков отмывания средств и готовит новые санкции
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли
Дрон, сигареты и лом цветных металлов: таможенники Буковины обнаружили на границе с Румынией контрабанду
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 18604 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцев
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности поражения
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Скотт Бессент
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Венесуэла
Китай
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-2026
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжа
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта
МОК выразил обеспокоенность судьбой иранских спортсменов из-за массовых беспорядков

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Международный олимпийский комитет выразил глубокую обеспокоенность безопасностью иранских атлетов на фоне антиправительственных протестов. Это произошло после сообщений о гибели борца Шахаба Фаллахпура.

МОК выразил обеспокоенность судьбой иранских спортсменов из-за массовых беспорядков

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал официальное заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность состоянием безопасности иранских атлетов на фоне масштабных антиправительственных протестов в стране. Об этом пишет УНН.

Детали

Поводом для реакции стали сообщения о гибели 19-летнего борца Шахаба Фаллахпура, которого, по данным правозащитников, застрелили силовики во время демонстраций в городе Андимешк. В МОК подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с иранским олимпийским сообществом и отслеживают судьбу каждого спортсмена, который мог пострадать в результате репрессий.

Иран заявил о готовности к действиям против США - СМИ25.01.26, 09:39 • 10968 просмотров

Представители комитета подчеркнули, что современный мир становится все более разделенным, из-за чего атлеты все чаще оказываются в эпицентре внутренних конфликтов и трагедий. Несмотря на ограниченное прямое влияние на внутреннюю политику отдельных государств, МОК пообещал использовать методы "тихой спортивной дипломатии" для защиты прав иранских спортсменов. Заявление было поддержано ассоциациями летних и зимних олимпийских видов спорта, что демонстрирует единую позицию мирового сообщества относительно недопустимости преследования атлетов за их гражданскую позицию.

Число погибших школьников во время протестов в Иране возросло до 32 - СМИ24.01.26, 21:07 • 7032 просмотра

Степан Гафтко

СпортНовости Мира
Столкновения
Иран