МОК розкритикували за продаж футболок із символікою Олімпіади-1936, яка відбувалася у нацистському Берліні

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) критикують за продаж товарів, присвячених Берлінським іграм 1936 року, які Адольф Гітлер використовував для демонстрації своєї нацистської ідеології, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

На веб-сайті Олімпіади, який зараз перебуває в центрі уваги через зимові Олімпійські ігри в Мілані-Кортіна, представлена ​​чоловіча футболка, присвячена суперечливим нацистським іграм. Одяг, який відображається як "відсутній на складі", є частиною "Колекції спадщини" МОК.

На футболці зображено оригінальний плакат ігор 1936 року, розроблений Францем Вюрбелем. На ньому зображено атлетичну чоловічу фігуру, увінчану лавровим вінком, на задньому плані — олімпійські кільця. Під ним розташовані Бранденбурзькі ворота з підписом: "Німеччина Берлін Олімпійські ігри 1936 року".

На цільовій сторінці колекції спадщини на веб-сайті Олімпіади зазначено: "Кожні Ігри відображають унікальний час і місце в історії, коли світ об'єднувався, щоб прославляти людство".

Гітлер використав ігри, що відбулися через три з половиною роки після приходу нацистів до влади, як видовище нацистської пропаганди. Він прагнув продемонструвати расову перевагу так званих арійських спортсменів і відкрито принижував афроамериканських учасників як "нелюдей".

Тим не менш, афроамериканський спортсмен Джессі Оуенс став зіркою ігор, піднявшись на п'єдестал, щоб отримати чотири золоті медалі, оточений людьми, які віддавали нацистський салют.

Посол ЄС обурена дискваліфікацією українського скелетоніста Гераскевича

Додамо

Крістін Шмідт є співдиректором Віденської бібліотеки Голокосту в Лондоні, найстарішого у світі архіву матеріалів про Голокост.

Вона розповіла CNN: "Нацисти використали Олімпіаду 1936 року, щоб продемонструвати світові свій гнітючий режим, прагнучи згладити міжнародні відносини, водночас не даючи майже всім німецько-єврейським спортсменам брати участь у змаганнях, арештувавши 800 ромів, які жили в Берліні, та приховуючи від відвідувачів світу ознаки жорстокого антисемітського насильства та пропаганди. Фашистська та антисемітська пропаганда нацистів проникла в їхню рекламу ігор, і багато міжнародних єврейських спортсменів вирішили не змагатися. МОК мав би розглянути, чи можна комфортно відокремити будь-яке естетичне сприйняття цих ігор від жаху, який послідував за цим".

Рішення продавати футболку також розкритикував Скотт Сондерс, генеральний директор Міжнародного маршу живих, щорічної освітньої програми, в рамках якої цього року близько 8000 людей зберуться в колишньому таборі смерті Освенцим, щоб вшанувати пам'ять Голокосту.

Він розповів CNN: "Коли світ розмірковує над цією останньою суперечкою, неможливо не згадати, що ми наближаємося до 90-ї річниці Берлінської Олімпіади 1936 року — події, яку нацистський режим використовував для легітимізації себе на світовій арені, коли переслідування євреїв вже тривало повним ходом. Спорт має силу об’єднувати, надихати та підносити найкраще в людстві. Але історія нагадує нам, що ним також можна маніпулювати, щоб очистити ненависть та нормалізувати виключення. Урок Берліна є нагальним. Коли антисемітизм знову спливає в суспільному житті, чи то на стадіонах, вулицях, чи в Інтернеті, мовчання – це не нейтралітет. Це співучасть".

МОК захистив своє рішення виготовити та продати футболку. У заяві, надісланій CNN, речник МОК заявив, що колекція олімпійської спадщини "святкує 130 років олімпійського мистецтва та дизайну" та містить усі попередні ігри.

Речник додав: "Хоча ми, звичайно, визнаємо історичні проблеми "нацистської пропаганди", пов’язані з Олімпійськими іграми 1936 року в Берліні, ми також повинні пам’ятати, що на Іграх у Берліні взяли участь 4483 спортсмени з 49 країн у 149 медальних дисциплінах. Багато з них вразили світ своїми спортивними досягненнями, включаючи Джессі Оуенса".