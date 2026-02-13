МОК розкритикували за продаж футболок із символікою Олімпіади-1936, яка відбувалася у нацистському Берліні

$42.990.04
Ексклюзив
14:32 • 4540 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 10216 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 13367 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 33788 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 48027 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 39030 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 29260 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 39449 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 63447 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 42335 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 44370 перегляди
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що змінитьсяPhoto13 лютого, 09:08 • 12006 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 24876 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 19524 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 31298 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 33789 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 48028 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 44417 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 65399 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 106634 перегляди
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Село
Велика Британія
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 24918 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 30531 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 34357 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 60115 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 51948 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Falcon 9
Золото

МОК розкритикували за продаж футболок із символікою Олімпіади-1936, яка відбувалася у нацистському Берліні

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Міжнародний олімпійський комітет продає товари, присвячені Берлінським іграм 1936 року, які Адольф Гітлер використав для демонстрації нацистської ідеології. Це викликало критику через історичні проблеми, пов'язані з нацистською пропагандою.

МОК розкритикували за продаж футболок із символікою Олімпіади-1936, яка відбувалася у нацистському Берліні

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) критикують за продаж товарів, присвячених Берлінським іграм 1936 року, які Адольф Гітлер використовував для демонстрації своєї нацистської ідеології, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

На веб-сайті Олімпіади, який зараз перебуває в центрі уваги через зимові Олімпійські ігри в Мілані-Кортіна, представлена ​​чоловіча футболка, присвячена суперечливим нацистським іграм. Одяг, який відображається як "відсутній на складі", є частиною "Колекції спадщини" МОК.

На футболці зображено оригінальний плакат ігор 1936 року, розроблений Францем Вюрбелем. На ньому зображено атлетичну чоловічу фігуру, увінчану лавровим вінком, на задньому плані — олімпійські кільця. Під ним розташовані Бранденбурзькі ворота з підписом: "Німеччина Берлін Олімпійські ігри 1936 року".

На цільовій сторінці колекції спадщини на веб-сайті Олімпіади зазначено: "Кожні Ігри відображають унікальний час і місце в історії, коли світ об'єднувався, щоб прославляти людство".

Гітлер використав ігри, що відбулися через три з половиною роки після приходу нацистів до влади, як видовище нацистської пропаганди. Він прагнув продемонструвати расову перевагу так званих арійських спортсменів і відкрито принижував афроамериканських учасників як "нелюдей".

Тим не менш, афроамериканський спортсмен Джессі Оуенс став зіркою ігор, піднявшись на п'єдестал, щоб отримати чотири золоті медалі, оточений людьми, які віддавали нацистський салют.

Посол ЄС обурена дискваліфікацією українського скелетоніста Гераскевича12.02.26, 21:24 • 4376 переглядiв

Додамо

Крістін Шмідт є співдиректором Віденської бібліотеки Голокосту в Лондоні, найстарішого у світі архіву матеріалів про Голокост.

Вона розповіла CNN: "Нацисти використали Олімпіаду 1936 року, щоб продемонструвати світові свій гнітючий режим, прагнучи згладити міжнародні відносини, водночас не даючи майже всім німецько-єврейським спортсменам брати участь у змаганнях, арештувавши 800 ромів, які жили в Берліні, та приховуючи від відвідувачів світу ознаки жорстокого антисемітського насильства та пропаганди. Фашистська та антисемітська пропаганда нацистів проникла в їхню рекламу ігор, і багато міжнародних єврейських спортсменів вирішили не змагатися. МОК мав би розглянути, чи можна комфортно відокремити будь-яке естетичне сприйняття цих ігор від жаху, який послідував за цим".

Рішення продавати футболку також розкритикував Скотт Сондерс, генеральний директор Міжнародного маршу живих, щорічної освітньої програми, в рамках якої цього року близько 8000 людей зберуться в колишньому таборі смерті Освенцим, щоб вшанувати пам'ять Голокосту.

Він розповів CNN: "Коли світ розмірковує над цією останньою суперечкою, неможливо не згадати, що ми наближаємося до 90-ї річниці Берлінської Олімпіади 1936 року — події, яку нацистський режим використовував для легітимізації себе на світовій арені, коли переслідування євреїв вже тривало повним ходом. Спорт має силу об’єднувати, надихати та підносити найкраще в людстві. Але історія нагадує нам, що ним також можна маніпулювати, щоб очистити ненависть та нормалізувати виключення. Урок Берліна є нагальним. Коли антисемітизм знову спливає в суспільному житті, чи то на стадіонах, вулицях, чи в Інтернеті, мовчання – це не нейтралітет. Це співучасть".

МОК захистив своє рішення виготовити та продати футболку. У заяві, надісланій CNN, речник МОК заявив, що колекція олімпійської спадщини "святкує 130 років олімпійського мистецтва та дизайну" та містить усі попередні ігри.

Речник додав: "Хоча ми, звичайно, визнаємо історичні проблеми "нацистської пропаганди", пов’язані з Олімпійськими іграми 1936 року в Берліні, ми також повинні пам’ятати, що на Іграх у Берліні взяли участь 4483 спортсмени з 49 країн у 149 медальних дисциплінах. Багато з них вразили світ своїми спортивними досягненнями, включаючи Джессі Оуенса".

Антоніна Туманова

