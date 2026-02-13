МОК раскритиковали за продажу футболок с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистском Берлине

Международный олимпийский комитет (МОК) критикуют за продажу товаров, посвященных Берлинским играм 1936 года, которые Адольф Гитлер использовал для демонстрации своей нацистской идеологии, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На веб-сайте Олимпиады, который сейчас находится в центре внимания из-за зимних Олимпийских игр в Милане-Кортина, представлена мужская футболка, посвященная противоречивым нацистским играм. Одежда, которая отображается как "отсутствующая на складе", является частью "Коллекции наследия" МОК.

На футболке изображен оригинальный плакат игр 1936 года, разработанный Францем Вюрбелем. На нем изображена атлетическая мужская фигура, увенчанная лавровым венком, на заднем плане — олимпийские кольца. Под ним расположены Бранденбургские ворота с подписью: "Германия Берлин Олимпийские игры 1936 года".

На целевой странице коллекции наследия на веб-сайте Олимпиады указано: "Каждые Игры отражают уникальное время и место в истории, когда мир объединялся, чтобы прославлять человечество".

Гитлер использовал игры, состоявшиеся через три с половиной года после прихода нацистов к власти, как зрелище нацистской пропаганды. Он стремился продемонстрировать расовое превосходство так называемых арийских спортсменов и открыто унижал афроамериканских участников как "нелюдей".

Тем не менее, афроамериканский спортсмен Джесси Оуэнс стал звездой игр, поднявшись на пьедестал, чтобы получить четыре золотые медали, окруженный людьми, которые отдавали нацистский салют.

Добавим

Кристин Шмидт является содиректором Венской библиотеки Холокоста в Лондоне, старейшего в мире архива материалов о Холокосте.

Она рассказала CNN: "Нацисты использовали Олимпиаду 1936 года, чтобы продемонстрировать миру свой угнетающий режим, стремясь сгладить международные отношения, в то же время не давая почти всем немецко-еврейским спортсменам участвовать в соревнованиях, арестовав 800 цыган, которые жили в Берлине, и скрывая от посетителей мира признаки жестокого антисемитского насилия и пропаганды. Фашистская и антисемитская пропаганда нацистов проникла в их рекламу игр, и многие международные еврейские спортсмены решили не соревноваться. МОК должен был бы рассмотреть, можно ли комфортно отделить любое эстетическое восприятие этих игр от ужаса, который последовал за этим".

Решение продавать футболку также раскритиковал Скотт Сондерс, генеральный директор Международного марша живых, ежегодной образовательной программы, в рамках которой в этом году около 8000 человек соберутся в бывшем лагере смерти Освенцим, чтобы почтить память Холокоста.

Он рассказал CNN: "Когда мир размышляет над этой последней полемикой, невозможно не вспомнить, что мы приближаемся к 90-й годовщине Берлинской Олимпиады 1936 года — события, которое нацистский режим использовал для легитимизации себя на мировой арене, когда преследование евреев уже шло полным ходом. Спорт имеет силу объединять, вдохновлять и возвышать лучшее в человечестве. Но история напоминает нам, что им также можно манипулировать, чтобы очистить ненависть и нормализовать исключение. Урок Берлина является насущным. Когда антисемитизм снова всплывает в общественной жизни, будь то на стадионах, улицах или в Интернете, молчание – это не нейтралитет. Это соучастие".

МОК защитил свое решение изготовить и продать футболку. В заявлении, направленном CNN, представитель МОК заявил, что коллекция олимпийского наследия "празднует 130 лет олимпийского искусства и дизайна" и включает все предыдущие игры.

Представитель добавил: "Хотя мы, конечно, признаем исторические проблемы "нацистской пропаганды", связанные с Олимпийскими играми 1936 года в Берлине, мы также должны помнить, что на Играх в Берлине приняли участие 4483 спортсмена из 49 стран в 149 медальных дисциплинах. Многие из них поразили мир своими спортивными достижениями, включая Джесси Оуэнса".