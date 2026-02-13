МОК раскритиковали за продажу футболок с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистском Берлине

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 4434 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 10097 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 13280 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 33649 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 47846 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 38932 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 29219 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 39414 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 63399 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 42316 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
95%
731мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 44131 просмотра
Оксен Лисовой подписал приказ о реорганизации учреждений профобразования – что изменитсяPhoto13 февраля, 09:08 • 11866 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 24690 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 19313 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 31056 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 33653 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 47848 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 44329 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 65359 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 106597 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 24840 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 30510 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 34337 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 60090 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 51928 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Сокол 9
Золото

МОК раскритиковали за продажу футболок с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистском Берлине

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Международный олимпийский комитет продает товары, посвященные Берлинским играм 1936 года, которые Адольф Гитлер использовал для демонстрации нацистской идеологии. Это вызвало критику из-за исторических проблем, связанных с нацистской пропагандой.

МОК раскритиковали за продажу футболок с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистском Берлине

Международный олимпийский комитет (МОК) критикуют за продажу товаров, посвященных Берлинским играм 1936 года, которые Адольф Гитлер использовал для демонстрации своей нацистской идеологии, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На веб-сайте Олимпиады, который сейчас находится в центре внимания из-за зимних Олимпийских игр в Милане-Кортина, представлена мужская футболка, посвященная противоречивым нацистским играм. Одежда, которая отображается как "отсутствующая на складе", является частью "Коллекции наследия" МОК.

На футболке изображен оригинальный плакат игр 1936 года, разработанный Францем Вюрбелем. На нем изображена атлетическая мужская фигура, увенчанная лавровым венком, на заднем плане — олимпийские кольца. Под ним расположены Бранденбургские ворота с подписью: "Германия Берлин Олимпийские игры 1936 года".

На целевой странице коллекции наследия на веб-сайте Олимпиады указано: "Каждые Игры отражают уникальное время и место в истории, когда мир объединялся, чтобы прославлять человечество".

Гитлер использовал игры, состоявшиеся через три с половиной года после прихода нацистов к власти, как зрелище нацистской пропаганды. Он стремился продемонстрировать расовое превосходство так называемых арийских спортсменов и открыто унижал афроамериканских участников как "нелюдей".

Тем не менее, афроамериканский спортсмен Джесси Оуэнс стал звездой игр, поднявшись на пьедестал, чтобы получить четыре золотые медали, окруженный людьми, которые отдавали нацистский салют.

Посол ЕС возмущена дисквалификацией украинского скелетониста Гераскевича12.02.26, 21:24 • 4376 просмотров

Добавим

Кристин Шмидт является содиректором Венской библиотеки Холокоста в Лондоне, старейшего в мире архива материалов о Холокосте.

Она рассказала CNN: "Нацисты использовали Олимпиаду 1936 года, чтобы продемонстрировать миру свой угнетающий режим, стремясь сгладить международные отношения, в то же время не давая почти всем немецко-еврейским спортсменам участвовать в соревнованиях, арестовав 800 цыган, которые жили в Берлине, и скрывая от посетителей мира признаки жестокого антисемитского насилия и пропаганды. Фашистская и антисемитская пропаганда нацистов проникла в их рекламу игр, и многие международные еврейские спортсмены решили не соревноваться. МОК должен был бы рассмотреть, можно ли комфортно отделить любое эстетическое восприятие этих игр от ужаса, который последовал за этим".

Решение продавать футболку также раскритиковал Скотт Сондерс, генеральный директор Международного марша живых, ежегодной образовательной программы, в рамках которой в этом году около 8000 человек соберутся в бывшем лагере смерти Освенцим, чтобы почтить память Холокоста.

Он рассказал CNN: "Когда мир размышляет над этой последней полемикой, невозможно не вспомнить, что мы приближаемся к 90-й годовщине Берлинской Олимпиады 1936 года — события, которое нацистский режим использовал для легитимизации себя на мировой арене, когда преследование евреев уже шло полным ходом. Спорт имеет силу объединять, вдохновлять и возвышать лучшее в человечестве. Но история напоминает нам, что им также можно манипулировать, чтобы очистить ненависть и нормализовать исключение. Урок Берлина является насущным. Когда антисемитизм снова всплывает в общественной жизни, будь то на стадионах, улицах или в Интернете, молчание – это не нейтралитет. Это соучастие".

МОК защитил свое решение изготовить и продать футболку. В заявлении, направленном CNN, представитель МОК заявил, что коллекция олимпийского наследия "празднует 130 лет олимпийского искусства и дизайна" и включает все предыдущие игры.

Представитель добавил: "Хотя мы, конечно, признаем исторические проблемы "нацистской пропаганды", связанные с Олимпийскими играми 1936 года в Берлине, мы также должны помнить, что на Играх в Берлине приняли участие 4483 спортсмена из 49 стран в 149 медальных дисциплинах. Многие из них поразили мир своими спортивными достижениями, включая Джесси Оуэнса".

Антонина Туманова

СпортНовости МираОлимпиада
Золото
Милан
Германия
Берлин