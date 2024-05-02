МХП увійшла до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes
Київ • УНН
МХП, міжнародна продовольча та агротехнологічна компанія, увійшла до десятки найкращих роботодавців України за версією Forbes та отримала нагороду "Прорив року", піднявшись з 34-ї позиції у минулорічному рейтингу.
Компанія МХП увійшла до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes, передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.
Деталі
Для МХП це чергова нагорода, яка говорить про значний внесок компанії в забезпеченні робочих місць та зайнятості населення України.
"При цьому, ми отримали додаткову винагороду "Прорив року", піднявшись з 34 позиції відносно тогорічного рейтингу, а також стали першими в галузі.
Для нас дуже важливо отримувати таке визнання. Це значить, що ми робимо правильні речі, втілюємо потрібні проєкти, працюємо з потужними командами, з якими будуємо відповідальний і прогресивний бізнес", - коментують в МХП.
Довідка
МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га. Важливою складовою агровиробництва МХП є цифровізація та застосування інновацій.