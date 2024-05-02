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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
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МХП вошла в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes

МХП, международная продовольственная и агротехнологическая компания, вошла в десятку лучших работодателей Украины по версии Forbes и получила награду "Прорыв года", поднявшись с 34-й позиции в прошлогоднем рейтинге.

Новости Бизнеса •   •  2312 просмотра
МХП вошла в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes

6 мая в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности ЕС-Украина

6 мая в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности Украина-ЕС, призванный укрепить сотрудничество между европейской и украинской оборонной промышленностью и помочь Украине нарастить потенциал в таких приоритетных секторах, как противовоздушная оборона, боеприпасы, ракеты и беспилотники.

политика •   •  5697 просмотра
6 мая в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности ЕС-Украина

Ни одной российской песни не звучало в эфирах в прошлом году - языковой омбудсмен

Отчет языкового омбудсмена за 2023 год показал, что в эфире 14 общенациональных телерадиоорганизаций Украины не прозвучало ни одной российской песни, при этом 67,2% песен исполнялись исключительно на украинском языке, а остальные - на официальных языках ЕС, что свидетельствует о переориентации на европейский рынок.

Общество •   •  5518 просмотра
Ни одной российской песни не звучало в эфирах в прошлом году - языковой омбудсмен

На Сумском направлении ССО уничтожили вражеский ЗРК "Бук": видео

Украинские Силы специальных операций с помощью ударных беспилотников уничтожили на Сумском направлении вражеский российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" с пусковой установкой с шестью ракетами.

Война •   •  7739 просмотра
На Сумском направлении ССО уничтожили вражеский ЗРК "Бук": видео

Шольц и Макрон сегодня проведут тайный ужин в Париже: что известно

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон проведут тайный ужин в Париже, чтобы обсудить политику Европейского Союза и, в частности, предстоящий визит Си Цзиньпина во Францию.

Новости Мира •   •  6351 просмотра
Шольц и Макрон сегодня проведут тайный ужин в Париже: что известно

Удар рф по Дергачам на Харьковщине: семеро раненых, шесть из которых - дети

В результате российского удара по Дергачам в Харьковской области ранения получили семь человек, в том числе шестеро детей.

Война •   •  8979 просмотра
Удар рф по Дергачам на Харьковщине: семеро раненых, шесть из которых - дети

Не всем военнообязанным нужно обновлять свои данные в ТЦК после 18 мая

Не всем военнообязанным нужно обновлять свои данные в военкомате после 18 мая, если информация в Едином государственном реестре уже актуальна.

Общество •   •  9022 просмотра
Не всем военнообязанным нужно обновлять свои данные в ТЦК после 18 мая

Нанесли 290 млн гривен убытков на Черновицкой таможне: соорганизатору преступной организации избрана мера пресечения

Соорганизатору преступной организации на Черновицкой таможне Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 83 млн грн за схему уклонения от уплаты налогов, которая нанесла государству ущерб на 290 млн грн.

Экономика •   •  8756 просмотра
Нанесли 290 млн гривен убытков на Черновицкой таможне: соорганизатору преступной организации избрана мера пресечения

Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Харьковском районе, известно о 4 пострадавших детях

Четверо детей получили ранения в результате обстрела гражданской инфраструктуры в Дергачах Харьковского района, возможны повторные обстрелы.

Война •   •  8073 просмотра
Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Харьковском районе, известно о 4 пострадавших детях

В Украине перед ОИ-2024 выдали рекомендации спортсменам по контактам с "нейтральными" соперниками из рф и беларуси

Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта Украины разработали рекомендации для украинских спортсменов во избежание прямых контактов, общения и совместных мероприятий с "нейтральными" российскими и белорусскими спортсменами во время Олимпийских игр 2024 года в Париже с целью предотвращения провокаций и обеспечения безопасности.

спорт •   •  8336 просмотра
В Украине перед ОИ-2024 выдали рекомендации спортсменам по контактам с "нейтральными" соперниками из рф и беларуси