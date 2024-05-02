Компания МХП вошла в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Детали

Для МХП это очередная награда, которая говорит о значительном вкладе компании в обеспечение рабочих мест и занятости населения Украины.

"При этом, мы получили дополнительную награду "Прорыв года", поднявшись с 34 позиции относительно прошлогоднего рейтинга, а также стали первыми в отрасли.

Для нас очень важно получать такое признание. Это значит, что мы делаем правильные вещи, воплощаем нужные проекты, работаем с мощными командами, с которыми строим ответственный и прогрессивный бизнес", - комментируют в МХП.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га. Важной составляющей агропроизводства МХП является цифровизация и применение инноваций.